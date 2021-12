Barbara D’Urso e Federica Panicucci, rivoluzione a Mediaset: cosa potrebbe succedere

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Che questa stagione 2021/2022 fosse diversa lo avevamo già intuito da tempo, ma a quanto pare a casa Mediaset è in corso una vera e propria rivoluzione. Ci sono cambiamenti importanti in arrivo, alcuni dei quali potrebbero riguardare due delle conduttrici più amate dal pubblico: Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Vediamo di capire cosa sta succedendo dietro le quinte.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci: futuro incerto

La prima ad aver subito le novità dell’emittente è stata senza dubbio Barbara D’Urso, che si è vista chiudere due dei suoi programmi di punta (Domenica Live e Live – Non è la D’Urso). Nel palinsesto autunnale, la conduttrice è rimasta unicamente con Pomeriggio Cinque, in onda nel daytime infrasettimanale con tanti contenuti volti principalmente all’informazione e all’attualità – nonostante una parentesi concessa allo spettacolo, per via del Grande Fratello Vip. La sua collega Federica Panicucci ha invece continuato a portare avanti Mattino Cinque come di consueto, senza grandi cambiamenti.

Per entrambe è ora tempo della pausa natalizia, ma i loro show non si fermano: dovrebbe infatti essere prevista una versione “festiva”, con al timone due giornalisti. Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque News – questi i nomi che, secondo le indiscrezioni, verranno adottate dalle due trasmissioni durante le vacanze di Natale – avranno alla conduzione rispettivamente Francesco Vecchi e Simona Branchetti. Questo, almeno, è quanto rivelato dal giornalista Francesco Canino, esperto di gossip “dietro le quinte”.

E una volta finite le feste? Secondo Dagospia, il futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci sarebbe ormai segnato: nessuna delle due dovrebbe fare ritorno alla guida dei loro rispettivi programmi. È invece sempre Canino a raccontare una versione diversa, stando alla quale la Carmelita nazionale riprenderebbe in mano le redini di Pomeriggio Cinque con l’inizio del nuovo anno. Nessuna smentita, invece, per quanto riguarda la Panicucci: sembra che la sua uscita sia un dato di fatto. Tuttavia, non sarebbe intenzionata a lasciare Mediaset, dove potrebbe trovare un altro spazio.

Mediaset, addio all’infotainment

Pier Silvio Berlusconi aveva ampiamente annunciato novità per la rete, già nel corso della presentazione dei palinsesti dell’autunno/inverno 2021/2022. L’idea di diminuire l’offerta di infotainment – ovvero di trasmissioni dedicate sia alle news che all’entertainment – è già stata messa in atto proprio a partire da Barbara D’Urso. Secondo alcune recenti indiscrezioni, tuttavia, Mediaset avrebbe intenzione di fare un altro passo avanti. L’intenzione, a quanto pare, è quella di ridurre ulteriormente la sezione entertainment a favore dell’attualità – che sia cronaca o politica, questo è tutto da vedere.

Per questo motivo, i vertici starebbero valutando l’opportunità di sostituire gli attuali conduttori che hanno maggior esperienza nell’ambito dell’intrattenimento con veri e propri giornalisti, più adatti al settore news. Sarebbe un addio (definitivo?) all’infotainment, che per diversi anni ha riscontrato un ottimo successo in fatto di indici d’ascolto. Quello che sarà il futuro di Barbara D’Urso e Federica Panicucci, in questa nuova concezione dell’emittente, non è ancora dato sapere. Pare però che la prima sia già all’opera per qualcosa di nuovo: lei stessa ha rivelato di essere al lavoro su progetti interessanti, e si è dichiarata pronta a lasciare alcuni indizi su Instagram. Cosa bolle in pentola?