Barbara D’Urso via da Pomeriggio Cinque, futuro incerto per la conduttrice

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Sarebbe una vera e propria rivoluzione quella messa in atto da Mediaset se l’indiscrezione venisse confermata e se davvero Barbara D’Urso lasciasse la conduzione del programma Pomeriggio Cinque. Il rumor arriva da Dagospia e vedrebbe la conduttrice fuori dal programma da gennaio. Stando a quanto scritto, infatti, Piersilvio Berlusconi avrebbe intenzione di cambiare il volto del pomeriggio di Canale Cinque e dare una veste nuova all’intera Rete. L’idea sarebbe quella di dare priorità alla cronaca con al timone esclusivamente dei giornalisti.

La pausa natalizia del programma di Barbara D’Urso sarebbe una prova generale

Una sorta di prova generale quella di cui si parla e che verrebbe attuata in occasione delle prossime festività natalizie. Pomeriggio 5 non dovrebbe andare in pausa a Natale, ma la D’Urso sì. Quindi ci sarebbe una nuova conduttrice del pomeriggio di Canale 5 a Natale e ha tutta l’aria di essere un esperimento. Il nome scelto sarebbe quello di Simona Branchetti, volto del TG5 e di Morning News.

Una modalità soft che servirebbe ai vertici di Cologno Monzese per valutare la reazione del pubblico e vedere come sarebbe il nuovo pomeriggio senza Barbara D’Urso.

Anche Federica Panicucci vicina all’addio

Un discorso simile, a quanto sembra, riguarderebbe anche la conduttrice Federica Panicucci vicina all’addio dello storico programma mattiniero di Canale 5, Mattino Cinque. Quest’ultimo verrebbe affidato interamente a Francesco Vecchi. Le due conduttrici potrebbero passare in prima serata anche se per Carmelita si possono escludere La Talpa e L’Isola dei Famosi (che sarà condotta invece da Ilary Blasi).

Il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset termina a fine 2022 e alcuni rumor la vogliono corteggiata da Sky che avrebbe iniziato quasi per gioco mostrandole ammirazione, per poi riservare alla conduttrice una vera e propria corte. La D’Urso non andrebbe a condurre programmi, o almeno non solo, sui canali Sky ma anche un contenitore in onda su TV8 molto simile al suo Pomeriggio Cinque.

Dall’altra parte c’è da dire che, per quanto i programmi della D’Urso abbiamo subito un ridimensionamento (è stata ridotta anche la fascia oraria di Pomeriggio Cinque, che dura una ventina di minuti in meno circa) non vincono di certo la gara agli ascolti. Per Mediaset, è comunque importante mantenere quella fascia dei fedelissimi ai salotti della conduttrice campana. Per sapere cosa riserverà il futuro a Barbara e all’intera Rete, non possiamo fare altro che aspettare.