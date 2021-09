Barbara D’Urso, come sarà il suo nuovo Pomeriggio Cinque

editato in: da

Barbara D’Urso torna in tv e si prepara a rivoluzionare Pomeriggio Cinque, uno dei suoi programmi cult. La conduttrice è pronta a una nuova sfida e a portare sul piccolo schermo un format in cui non ci saranno più gossip e opinionisti.

Pomeriggio Cinque quest’anno compie 13 anni. Esordì per la prima volta nel 2008 e da allora non ha mai smesso di cambiare ed evolversi in base ai gusti dei telespettatori. Lo show pomeridiano tornerà in onda a partire dal 6 settembre con tante novità, come anticipato dalla D’Urso.

“Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova – ha raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie”.

Per il momento Barbara D’Urso sarà al timone di un solo programma. Se Pomeriggio Cinque è stato confermato infatti sono stati cancellati Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. La prima trasmissione verrà sostituita da Verissimo e Scene da un matrimonio, lo show condotto da Anna Tatangelo, mentre il secondo da Scherzi a Parte guidato da Enrico Papi.

Nel futuro della D’Urso però potrebbe esserci un format in prima serata, come anticipato proprio dalla conduttrice. “Si sta ragionando su un format di intrattenimento in prima serata su Canale 5 – ha spiegato -, ma al momento non posso dire di più. Ora mi concentro sulla ripartenza di Pomeriggio 5”. Nei giorni scorsi era circolata l’indiscrezione secondo cui Mediaset starebbe lavorando a un nuovo reality guidato proprio da Barbara D’Urso. Si tratterebbe di un revival de La Talpa, storico reality condotto in passato da Paola Perego. Quest’ultima in passato aveva più volte espresso la volontà di tornare al timone dello show: “Rifare ‘La talpa’ senza di me è come se rapissero mio figlio”, aveva confessato.