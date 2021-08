Barbara D’Urso non condurrà La Talpa: slittata la messa in onda

editato in: da

Barbara D’Urso e La Talpa, un matrimonio che non s’ha da fare? Parrebbe proprio di sì.

La notizia che vede il ritorno del celebre reality che quasi vent’anni fa ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori sulle reti Mediaset è oramai una certezza, ma non si può dire di certo lo stesso per quanto riguarda la figura che ne coprirebbe il ruolo di conduttore. La conferma del ritorno de La Talpa, in principio condotto da Amanda Lear e Paola Perego, è stata accolta con grande entusiasmo dai fan e pareva ormai certo che Barbara D’Urso avrebbe preso le redini del programma, in virtù del massiccio ridimensionamento televisivo che il prossimo autunno porterà alla conduttrice di Pomeriggio Cinque. Le ultime informazioni giunte al riguardo, però, escludono tale ipotesi.

La conduttrice partenopea, infatti, non condurrà La Talpa, come inizialmente ipotizzato. Su Dagospia si legge: “Barbara d’Urso sarà la nuova conduttrice de La Talpa? La notizia circola da qualche giorno e viene rilanciata da diversi siti con reazioni contrastanti. Fonti Mediaset non confermano l’ipotesi a Dagospia, dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta”. A chi sarà affidata, dunque, la conduzione dell’amato reality? Al momento non si può ancora dire: con molta probabilità è una decisione che verrà presa prossimamente, quando verrà confermata la messa in onda, che ad oggi pare sia fissata per l’autunno 2022. Al momento, infatti, fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello VIP, di cui sono stati confermati alcuni concorrenti (Katia Ricciarelli in primis) e che partirà il 13 settembre. Una volta terminata questa nuova avventura del GF VIP (è altamente plausibile che si protrarrà fino alla prossima primavera), sarà la volta de L’Isola dei Famosi, non ancora però confermata al 100%, e poi de La Talpa.

Anche per Barbara D’Urso sono poche le certezze. Dopo lo “smantellamento” di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, alla conduttrice partenopea rimane uno spazio televisivo davvero esiguo se confrontato con gli anni precedenti. Pomeriggio Cinque, l’unico programma che sarà affidato alla Regina di Canale 5, sarà soggetto a un ridimensionamento e durerà 70 minuti anziché 90.