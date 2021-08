Barbara D’Urso: dopo la fine dei suoi show, la nuova sfida potrebbe essere La Talpa

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

La Talpa sta per tornare in tv. L’annuncio dell’acquisto dei diritti del reality è arrivato a sorpresa, soprattutto se si considera che la decisione di chiudere lo show da parte di Mediaset era arrivata in modo rocambolesco e senza una vera e propria ragione che ne facesse presagire lo stop. Le edizioni sono state tre, con le conduzioni di Amanda Lear e Paola Perego, che però non tornerà al timone del programma in questa nuova edizione dell’adventure game.

Le indiscrezioni sui possibili conduttori hanno parlato dell’ipotesi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, protagonisti assoluti dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Queste voci sono state messe immediatamente a tacere da Mediaset che invece, come rivela TvBlog, avrebbe deciso di affidare il programma a uno dei grandi volti noti dell’azienda: Barbara D’Urso.

Per la conduttrice di Cologno, non sarebbe la prima volta. Per anni, ha condotto il Grande Fratello ma anche La Fattoria, Reality Circus, Baila e Un Due Tre Stalla. L’impegno con La Talpa andrebbe a sostituire le slot rimaste vuote dopo la chiusura inaspettata dei suoi programmi, Live Non è La D’Urso e Domenica Live.

L’intenzione di pensare a nuovi progetti per la D’Urso è stata annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, nei quali Piersilvio Berlusconi ha anche spiegato diffusamente i motivi di questa decisione che non è arrivata del tutto inaspettata, anche se non si poteva prevedere una rottura così definitiva con i prodotti tv di Barbara.

La liturgia del programma, quella che ne ha garantito il successo nelle tre prime edizioni, dovrebbe rimanere la stessa. Un gruppo di vip, ospitati dai luoghi meno accoglienti del mondo, si dovranno misurare con prove estreme e di sopravvivenza (un po’ nello stile de L’Isola dei Famosi) e, tra loro, ci sarà un sabotatore: la Talpa.

Il successo del reality show è stato immediato. La prima edizione, condotta da Amanda Lear, è andata in onda su Rai2. Le edizioni successive sono state presentate da Paola Perego (che ha manifestato il desiderio di tornare alla conduzione), mentre i vip che vi hanno preso parte sono ancora dei volti noti e amati della televisione italiana e dei reality come Gianni Sperti, Karina Cascella e Angela Melillo.