Barbara d’Urso indossa il tricolore e sposa due amici: la storia di Filippo e Annalia

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Non si è lasciata prendere dallo sconforto e ha ripreso in mano la sua vita nonostante le ultime batoste professionali ricevute. È una Barbara d’Urso carica di energie e propositi, quella che è tornata sui social per un annuncio molto speciale.

La conduttrice di Mediaset ha infatti dismesso paillettes e lustrini per ricoprire un ruolo molto diverso da quello al quale ci ha abituato. Barbara d’Urso ha infatti deciso di accettare con orgoglio la richiesta di due amici di vecchia data, Annalia e Filippo, che ha unito in matrimonio indossando la fascia tricolore.

A raccontare la loro storia è proprio Maria Carmela, che ha condiviso anche uno scatto dalla cerimonia che la ritrae insieme ai neo-sposi, ai quali ha augurato il meglio.

“Ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici. Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche”.

E aggiunge:

“Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”.

Quella di farsi sposare dai vip sta diventando una moda molto impiegata dalle coppie che decidono di convolare a giuste nozze. Tra gli altri volti noti a vestire il tricolore, c’è anche Lino Banfi. L’amato attore pugliese è stato chiamato a celebrare il matrimonio della nipote, che per l’occasione ha voluto che l’ufficiante fosse una persona speciale per lei. Il rito civile può essere, infatti, celebrato da qualsiasi cittadino italiano poiché si tratta di una mera enumerazione di diritti e doveri contenuti nel Codice Civile.

L’estate di Barbara d’Urso, lontana dalle telecamere, si svolge attraverso una serie di eventi molto particolari che la vedono addirittura celebrare i matrimoni degli amici. In autunno, la conduttrice napoletana tornerà su Canale5 in formato ridotto, con il solo Pomeriggio Cinque e in formato ridimensionato. Il nuovo contenitore pomeridiano sarà infatti di appena 40 minuti e fungerà da traino per l’access prime time.