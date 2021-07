Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque cambia linea: tutte le novità

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Il programma dei palinsesti in una mano e tutte le nuove carte da giocare nell’altra. È così che Mediaset si prepara ad affrontare la nuova stagione televisiva, in cui la presenza di Barbara d’Urso è stata drasticamente ridimensionata per lasciare spazio ad altre realtà.

La novità è stata annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali dell’azienda di Cologno e per bocca del suo editore, Piersilvio Berlusconi, che ha anche spiegato i motivi che l’hanno spinto a una rivoluzione totale, riducendo le trasmissioni a guida Carmelita.

Archiviati i progetti di Live-Non è la d’Urso e di Domenica Live, per Barbara d’Urso è rimasta la conduzione di Pomeriggio Cinque che sarà però molto diverso da quello al quale ci hanno abituati da anni. Il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset sarà ridotto, con una brusca sforbiciata che lo ridimensiona ad appena 40 minuti di messa in onda, ma cambieranno anche i contenuti da proporre.

Bando agli ospiti, che saranno pochi o assenti, per lasciare spazio all’attualità libera dall’intrattenimento e dalla cronaca rosa. Tutti i personaggi dell’universo dursiano andranno a scomparire per lasciare spazio ai collegamenti in esterna, riproponendo l’assetto vincente de La Vita in Diretta di Alberto Matano, che nella conduzione in solitaria ha conquistato il piacere del pubblico.

Per Carmelita rimangono un pugno di minuti per un aggiornamento d’attualità, in cui il giornalismo sarà l’ingredienti principale della nuova realtà pomeridiana di Canale 5 che si spoglia tutti gli orpelli per lasciare ampio spazio all’informazione.

Si prospetta così una linea di coerenza rispetto a quanto dichiarato da Berlusconi durante la presentazione della nuova programmazione, nella quale aveva affermato che il tipo di infotainment proposto da Barbara d’Urso risulta superato, che aveva addirittura definito insensato. La scelta di rivoluzionare la natura di Pomeriggio Cinque diventa quindi inevitabile ed è accompagnata da profondo cambiamento in termini di minutaggio.

Il nuovo programma, tutto dedicato alla cronaca, potrebbe iniziare alle 18,05 e fornire il traino ai programmi navigati in access prime time, come Caduta Libera e Avanti un altro. Per il momento, non ci sono nuovo progetti per Barbara d’Urso che comunque rimane nella squadra di Mediaset in attesa di nuove idee da proporre dopo i tanti anni di presidio in tv sette giorni su sette.