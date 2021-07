Palinsesti Mediaset 2021/2022: gli show e le novità della stagione

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Mediaset si prepara alla prossima stagione televisiva con i palinsesti 2021/2022 ricchi di novità e show interessanti. Tanti i cambiamenti introdotti dall’azienda del Biscione che coinvolgono volti noti della rete, da Anna Tatangelo a Silvia Toffanin sino a Barbara D’Urso.

Gli show di Canale Cinque

Si parte in autunno con il ritorno del Grande Fratello Vip. Al timone ci sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini, affiancato da due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis. Il reality andrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, per un totale di 13 puntate che potrebbero però aumentare. Il martedì spazio alla Champions League e a Caduta Libera. Mercoledì sarà il giorno dedicato alle fiction, mentre il giovedì partirà Star in the Star, programma condotto da Ilary Blasi. Torna anche Zelig con tre serate speciali guidate da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Non mancheranno Tu si que vales, Scherzi a parte (al posto di Live – Non è la D’Urso) e All Together Now di Michelle Hunziker. In primavera torneranno La Talpa e L’Isola dei Famosi. Oltre a cult come Amici e C’è Posta per Te. Riconfermati Felicissima Sera con Pio e Amedeo e Avanti un altro pure di sera. Fra le grandi novità della prossima stagione Mediaset c’è senza dubbio Scene da un matrimonio, trasmissione con Anna Tatangelo.

I volti di Italia Uno

Anche Italia Uno si appresta a conquistare il pubblico con numerose novità. Il sabato e il lunedì restano dedicati ai film, mentre il martedì ci saranno Buoni o cattivi di Veronica Gentili e Le Iene con una nuova conduzione dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Nicola Savino condurrà Ritorno a scuola, mentre Talentissimo me sarà il nuovo show dedicato ai giovani. La domenica Freedom verrà affiancato da Mistery Land con Alvin e Aurora Ramazzotti.

I talk di Rete Quattro

Rete Quattro si conferma come la rete Mediaset dedicata all’informazione e all’approfondimento politico. Lunedì ci sarà Quarta Repubblica, mentre martedì Fuori dal coro. Mercoledì il pubblico potrà seguire Zona bianca, giovedì il programma Dritto e rovescio, mentre venerdì Gianluigi Nuzzi guiderà Quarto grado per parlare di storie di cronaca nera.