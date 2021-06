Ilary Blasi, dopo l’Isola arriva su Canale 5 con Star in the star

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Dopo l’avventura con l’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è pronta per tornare al timone di un nuovo programma. Si tratterebbe di Star in the star, un nuovo show musicale che andrà ad arricchire il palinsesto autunnale di Canale 5.

È evidente che Mediaset voglia puntare sulla conduttrice, sebbene gli ascolti durante l’edizione 2021 del reality show non siano stati sempre promettenti. Nonostante questo la stessa Blasi aveva spiegato in una recente intervista di essere rimasta soddisfatta dall’esperienza televisiva: “Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda. Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo”.

Ed è proprio questa voglia di mettersi in gioco e di intrattenere il pubblico che ha portato Mediaset a scegliere proprio Ilary per il nuovo show del giovedì sera di Canale 5. A lanciare l’indiscrezione, già qualche settimana fa, era stato Tvblog che aveva annunciato l’arrivo del nuovo format in Italia.

Se in un primo momento i nomi in lizza erano quelli di Michelle Hunziker – che ha già condotto l’edizione tedesca dello show – e di Alessia Marcuzzi – che ha annunciato di aver lasciato la rete – adesso sembrerebbe confermato il nome di Ilary Blasi al timone dello show.

Star in the star dovrebbe essere un mix fra Tale e quale show e Il Cantante mascherato: una sfida tra celebrità, che truccati in modo da rendersi irriconoscibili, dovranno esibirsi sulle note di un brano famoso di una star nazionale o internazionale. La performance si dividerà in due parti, partendo con un playback del brano originale per poi continuare dopo un minuto con la propria voce.

Compito della giuria e del pubblico in studio, sarà quello di capire chi si cela dietro il travestimento. Stando sempre alle indiscrezioni di Tvblog sarebbero dati per certi anche due dei tre giurati: si tratta della cantante Marcella Bella e del comico Andrea Pucci.

Nel frattempo Ilary Blasi si sta godendo il meritato riposo con la sua famiglia: insieme a Totti e ai loro bambini la conduttrice è volata a Mosca per una vacanza all’insegna della bellezza, per ritornare carica e piena di entusiasmo per la nuova stagione televisiva.