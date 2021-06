Ilary Blasi e Francesco Totti, vacanza a Mosca con la famiglia

editato in: da

Voglia di evasione, per Ilary Blasi e Francesco Totti: assieme ai loro bambini, hanno fatto i bagagli e sono volati nientemeno che a Mosca, per una vacanza all’insegna della bellezza. Come entrambi hanno voluto testimoniare sui social, si stanno infatti godendo una vera e propria immersione tra le splendide architetture della capitale russa.

Solo qualche giorno fa festeggiavano il loro anniversario, 16 anni d’amore celebrati (in famiglia) con una meravigliosa serata a lume di candela nella cornice di una Roma mai così suggestiva. Ora, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax lontano dall’Italia, regalandosi un viaggio alla scoperta delle più famose attrazioni della splendida Mosca. Ormai da tempo abituati a condividere le loro emozioni con i fan, anche questa volta hanno voluto pubblicare su Instagram alcune foto che immortalano la loro recente avventura oltre i confini nazionali.

Dapprima un lungo viaggio a bordo della metropolitana, attraversando le viscere della città, poi di nuovo sotto la luce del sole per ammirare la maestosità della grande Russia: la famiglia Totti ha visitato alcune delle bellezze di Mosca, tra cui la celebre Piazza Rossa e la sua coloratissima Cattedrale di San Basilio. Quindi, Ilary ha condiviso tra le sue storie di Instagram alcuni brevi video che la ritraggono davanti alla suggestiva Cattedrale della Dormizione, probabilmente con un pizzico di patriottismo: la chiesa è infatti opera di un famoso architetto italiano, Aristotele Fioravanti.

Anche Francesco Totti ha voluto aggiornare i suoi follower, pubblicando un’istantanea che lo vede proprio nel cuore della Piazza Rossa mentre stringe tra le braccia la piccola Isabel, incantata dalle tante meraviglie che la circondano. Con Ilary e Francesco, infatti, ci sono anche i loro figli: Cristian, Chanel e l’ultimogenita della famiglia hanno l’occasione di vivere un’avventura incredibile. Turisti instancabili, tutti insieme si godono questa vacanza incantevole che li ha condotti nientemeno che in Russia.

Tantissimi i commenti dei fan, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per interagire con Ilary e Francesco. Da quando entrambi sono approdati sui social, sono stati letteralmente travolti dall’affetto dei follower: d’altronde, la loro è una famiglia stupenda che regala sempre emozioni intense. E Instagram si è trasformato in un album di foto che raccoglie alcuni dei momenti più belli vissuti negli ultimi anni.