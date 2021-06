Ilary Blasi e Francesco Totti, 16 anni d’amore: un anniversario da sogno

editato in: da

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Esattamente 16 anni fa, Ilary Blasi e Francesco Totti pronunciavano il fatidico sì: il loro amore non sembra essere toccato dal passare del tempo, e proprio come due piccioncini alle prese con i primi palpiti del cuore hanno organizzato una serata speciale per festeggiare il loro anniversario.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di condividere qualche splendida foto del romantico appuntamento che hanno messo in piedi insieme alla loro bellissima famiglia: come location, hanno scelto una terrazza panoramica nel cuore di Roma, la città che ha visto nascere e crescere il loro amore. Con una vista mozzafiato su alcuni degli scorci più incantevoli della capitale, la coppia ha brindato ad un anniversario speciale, quello che segna il traguardo dei 16 anni insieme. La terrazza, riccamente addobbata e splendida in un tripudio di fiori, ha accolto l’intera famiglia Totti.

In un primo momento, Ilary e Francesco si sono concessi qualche minuto insieme per un brindisi affacciati sulla Città Eterna: entrambi hanno pubblicato una meravigliosa foto che immortala questo momento, raccogliendo tantissimi commenti su Instagram. “16 anni di noi” – ha scritto Totti a didascalia della bellissima immagine, che lo ritrae mentre abbraccia sua moglie davanti ad un tramonto suggestivo. La Blasi, incantevole in un tubino bianco dalle trasparenze ardite, è una visione da sogno, elegantissima come sempre.

In seguito, anche i loro figli li hanno raggiunti, per una cena a lume di candela. Cristian, Chanel e la piccola Isabel hanno allietato la serata: nonostante l’occasione romantica, Ilary e Francesco hanno preferito trascorrere questo momento nell’intimità della loro famiglia. E una dolcissima foto, condivisa tra le storie Instagram di entrambi, ha suggellato questa occasione.

La coppia si è sposata il 19 giugno 2005, con una cerimonia da favola che è stata persino trasmessa in diretta su Sky. All’epoca, Ilary sfoggiava già un bel pancino: era in dolce attesa del suo primogenito, che sarebbe nato di lì a pochissimi mesi. Poco dopo è arrivata Chanel, e solo qualche anno fa si è aggiunta anche Isabel, l’ultimogenita di casa Totti. L’amore che da sempre unisce i due coniugi ha saputo affrontare ogni ostacolo, per diventare più solido anno dopo anno. E oggi li rivediamo così, più innamorati che mai mentre festeggiano il loro 16esimo anniversario.