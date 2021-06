Ilary Blasi battezza la nipote Jolie: niente tacchi e Totti assente

editato in: da

Grande festa in casa Blasi: è stato celebrato il battesimo della piccola Jolie Maria Santa, nata il 25 aprile del 2021. Si tratta della prima figlia di Melory, la sorella della conduttrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, e del compagno Tiziano. Un momento molto emozionante per Ilary, che ha avuto un ruolo speciale durante la cerimonia.

Quello che unisce Ilary Blasi e la sorella Melory è un rapporto veramente intenso, le due sono estremamente unite e ci sono sempre state l’una per l’altra. Basti pensare che ad assumere il ruolo di madrina del primo figlio dell’ex letterina, Cristian Totti, era stata proprio la sorella.

Non stupisce, quindi, che sia stata scelta proprio Ilary come madrina della bambina. Al suo fianco, il fratello di Tiziano, compagno di Melory. Per l’occasione, la conduttrice ha stupito tutti con il suo look. Si è presentata, infatti, con un outfit molto romantico: un vestito color avorio di tulle stretto in vita e con piccolissimi pois chiari.

Ad attirare l’attenzione sono però gli accessori: semplici orecchini a cerchio e niente tacchi vertiginosi a spillo. Ilary, che non ha mai nascosto l’insofferenza per le scarpe scomode, ha infatti preferito indossare un paio di sandali bassi e luminosi.

Una festa, quella di Jolie, in cui l’hanno fatta da padrone la serenità e la felicità e che è stata documentata da mamma Melory sui suoi profili social. È stata proprio lei a svelare un dettaglio molto dolce. Il vestito indossato dalla piccola Jolie al suo battesimo è un abito di famiglia. Lo aveva infatti scelto anche la Blasi per la figlia Isabel.

Tanta gioia, insomma, ma anche un grande assente. Si tratta proprio di Francesco Totti, che non ha partecipato alla festa. Il motivo, però, è presto svelato. L’ex calciatore si trova attualmente all’estero per motivi di lavoro. Ha infatti prima preso parte alla cerimonia di apertura degli Europei di calcio e poi è volato a Mosca.

Resta ancora un mistero: cosa avranno regalato zia Ilary e zio Francesco alla piccola Jolie? Per il momento Melory ha deciso di non rivelare il dono della conduttrice. La domanda che i più curiosi si sono posti è quindi destinata a restare senza risposta.