Michelle Hunziker su Instagram: primo bikini da sirena

Le regine dell’estate: le vip si sfidano a colpi di bikini. Chi vince?

Anche quest’estate Michelle Hunziker non delude i fan e condivide su Instagram il primo bikini, così perfetto da fare invidia alle ventenni. D’altro canto, gli allenamenti di Iron ciapet fanno il loro effetto.

All’anagrafe Michelle Hunziker ha 44 anni, ma per lei il tempo non sembra passare mai (GUARDA ANCHE I BIKINI DEL 2020). La prova? La foto in bikini scattata sulla nave. La bella Michelle posa da Sirenetta: gambe incrociate, sguardo sognante, vento tra i capelli. Lei commenta: “Day 1…Diario di bordo: sto sognando …un bacio grande❤️”.

Bikini a fiori

Dagli hashtag scopriamo che la Hunziker si trova alle Eolie. E come prima foto di stagione in costume ha scelto un micro bikini a triangolo, dalla fantasia a fiorellini colorati su sfondo nero. Un modello perfetto per lei, che le esalta il décolleté e gli addominali scolpiti, merito del suo programma di fitness, amatissimo anche dalle vip come Elisabetta Gregoraci.

Michelle, come una dea del mare, si staglia sul cielo azzurro. Il trucco è praticamente inesistente e i lunghi capelli biondi sono lasciati liberi, in balia del vento. Mentre è da notare la pedicure perfetta, con smalto rosso.

I follower sono in visibilio, tutti concordi nel riconoscere la bellezza scultorea di Michelle Hunziker. E così commentano su Instagram: “E le ventenni mute”, “Mamma mia che bella”, “Mamma mia che bella”. Inutile dire che l’aggettivo più usato per descrivere la presentatrice in questa foto è “bellissima”.

L’estate di Michelle però non è tutta all’insegna del riposo e del relax. Infatti, ha già dato appunto agli affezionati di Iron ciapet a ben due eventi live, raddoppiando così gli incontri rispetto allo scorso anno. Quest’anno il live si terrà il 16 e 17 luglio, sempre a Cervia, con 5 personal trainer pronti a rendere il nostro corpo scolpito.

Dunque, la foto in bikini della Hunziker si rivela strategica per il suo evento. Infatti, qualcuno scrive: “In attesa di iron … ciapet!!!”.