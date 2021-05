Michelle Hunziker giovanissima su Instagram: è identica ad Aurora

editato in: da

Una foto del passato, risalente a quando aveva solo 13 anni: è quella pubblicata su Instagram da Michelle Hunziker in cui la si può vedere giovanissima, prima che iniziasse a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. E sono stati in molti a notare la grande somiglianza con la figlia Aurora Ramazzotti.

Un piccolo sguardo sul passato della presentatrice e showgirl, che ha mostrato ai suoi tantissimi fan su Instagram uno scatto risalente a circa 31 anni fa. Capelli leggermente più scuri, costume animalier e jeans, Michelle nell’immagine si trova in un bar e guarda l’obiettivo della macchina fotografica con lo sguardo leggermente imbronciato. Non sfuggono alcuni dettagli del suo stile, che erano molto di moda all’epoca come, ad esempio, la cintura con le borchie.

A corredo della foto la conduttrice ha scritto alcune parole, lasciandosi andare – con la consueta ironia che la contraddistingue – anche a qualche commento in merito al look che sfoggiava: “Hahahahah! Reperto storico del mio passato!!! Avevo 13 anni…ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico – ha scritto Michelle – ! Per la precisione qui ero a “Gatteo a mare”!!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!! Guardate com’ero truzza!!!! Sto male!”. E lo scatto ha ricevuto tantissimi mi piace e commenti, tra questi ultimi non sono mancati riferimenti alla somiglianza con la figlia Aurora.

Un vero e proprio reperto della gioventù, che Michelle ha deciso di condividere con i suoi tanti fan. E non è nuova a gesti del genere. Infatti scorrendo la sua bacheca Instagram si trovano alcune immagini legate al suo passato, come quando ha pubblicato due tenere foto insieme ad Aurora ancora piccola. In quella occasione la conduttrice aveva condiviso un ricordo di tanti anni fa in cui la si vede giovanissima stringere tra le braccia la sua primogenita Aurora Ramazzotti.

Michelle, oltre alla figlia Aurora nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti e che ha seguito le orme dei genitori costruendosi una bella carriera nel mondo dello spettacolo, è mamma di Sole e Celeste avute con il secondo marito Tomaso Trussardi, con cui è legata dal 2011 ed è convolata a nozze a ottobre del 2014.