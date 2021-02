Michelle Hunziker, su Instagram le foto con Aurora “Ti abbiamo tanto desiderato”

editato in: da

Michelle Hunziker, mamma sportiva: va a prendere Sole a scuola

Due bellissimi scatti in bianco e nero, due immagini speciali che Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo su Instagram.

La conduttrice ha condiviso un ricordo di tanti anni fa in cui la si vede giovanissima stringere tra le braccia la sua primogenita Aurora Ramazzotti da piccola: due scatti dolcissimi, pieni d’amore ed emozionanti.

Nella prima foto la conduttrice è stata immortalata mentre osserva la sua bimba, nella seconda invece le due hanno i volti vicini e sono bellissime. Ad accompagnare le due immagini le tenere parole della showgirl: “Una bimba con in braccio la sua bimba…eppure mi sentivo così mamma, così matura e adulta… così pronta… ti abbiamo tanto desiderato e sei il nostro angelo. Ricordalo sempre”.

Aurora è nata il 5 dicembre del 1996 dalla storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (che si è conclusa nel 2002), la conduttrice all’epoca della nascita della sua prima figlia aveva quasi vent’anni.

Ed era bellissima come dimostrano questi scatti che ha voluto condividere con i suoi tanti fan. Tra i numerosi like e commenti non mancano quelli di Aurora Ramazzotti che ha voluto scherzare su una delle espressioni che sfoggiava nelle foto, che poi sono quelle tipiche di un neonato: “Nella prima foto stavo pensando che domani è lunedì”, ha scritto per poi aggiungere in un altro commento “Comunque I love you”.

La bacheca Instagram di Michelle Hunziker è un concentrato di ironia, pensieri importanti, lavoro e affetti: con i suoi numerosi follower la presentatrice condivide sia immagini legate alla carriera che foto relative alla sua vita privata con scatti delle sue tre figlie, del marito Tomaso Trussardi, dei suoi cagnolini o della mamma. E tra gli ultimi post ce n’è proprio uno dedicato a mamma Ineke che le mostra vicine con i volti sorridenti, accompagnato da parole profonde.

Questa volta, invece, Michelle ha condiviso due bellissime immagini con la sua primogenita, che oggi è una donna bellissima e piena di talento. Aurora ha da pochi giorni fatto il suo debutto come inviata a Le Iene e per annunciarlo ha voluto dare una piccola anticipazione di questa avventura televisiva pubblicando su Instagram un breve video in cui la si vede vestire i panni tipici televisiva con tanto di completo nero, cravatta e camicia.