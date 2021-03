Michelle Hunziker, su Instagram gli auguri a Celeste per i suoi 6 anni

editato in: da

Michelle Hunziker, mamma sportiva: va a prendere Sole a scuola

Parole dolcissime accompagnate da due scatti per celebrare i sei anni della sua terzogenita: Michelle Hunziker ha affidato a Instagram gli auguri per Celeste, la sua terza figlia, la seconda avuta con il marito Tomaso Trussardi. La piccola è nata l’8 marzo del 2015 e, proprio in occasione del suo compleanno, mamma Michelle ha raccontato ai suoi tanti follower alcuni aspetti del carattere della bambina, ma ha voluto condividere anche l’impegno di tutti i genitori in questo periodo storico segnato dalla pandemia per far vivere ai propri bambini giornate serene.

Nel primo scatto che ha condiviso Michelle Hunziker si vedono le mani della piccola che formano un cuore, sullo sfondo il cielo azzurro e il sole, a questa immagine ha accompagnato un lungo post di riflessioni: “Queste sono le manine a della nostra piccola super Cece la quale compie già 6 anni – ha scritto Michelle – ….è il suo secondo compleanno durante il lockdown e mi sto inventando qualunque cosa come tutti i genitori per farle vivere dei momenti indimenticabili in casa con le persone che la amano tanto!!! Comunque lei la prende con grande filosofia…. Celeste è proprio una bambina con la stoffa della “battagliera”. Nata il giorno della festa di noi Donne con un muso e una grinta mai vista!!! Lei porterà avanti sicuramente il lavoro che la sua mamma ha iniziato un bel po’ di anni fa nel mondo della difesa delle Donne, dei loro diritti e per aiutarle a credere in se stesse!!! Amore mio meraviglioso, forte e deciso…ti amo da impazzire! Auguri”.

Parole molto profonde e toccanti con cui Michelle ha voluto raccontare qualche aspetto del carattere della figlia Celeste e di quello che potrebbe essere il suo percorso futuro.

Un bellissimo scatto mamma e figlia, invece, per il secondo post condiviso su Instagram: Michelle e Celeste appaiono sorridenti e felici mentre si scattano un selfie, la conduttrice anche qui ha voluto scrivere qualche parola per celebrare il compleanno della figlia: “Ma vedete che tipo? Super Ceceeee!!!! Auguri piccolo angelo della mamma ti amo !!!!!!!”.

Michelle Hunziker è molto attiva sul suo profilo Instagram dove pubblica anche molti scatti di famiglia: da quelli più recenti a immagini prese “dall’album dei ricordi” e condivise con i tanti follower che la seguono, da cui emerge una mamma spontanea, innamorata delle proprie figlie e una donna simpatica e bellissima legata ai propri affetti.