Michelle Hunziker, Eros (imbarazzato) parla del loro amore

Eros Ramazzotti ospite di Felicissima Sera è tornato a parlare dell’amore per Michelle Hunziker. Una love story importante, segnata dalle nozze e dalla nascita della figlia Aurora. Era il 1995 quando una giovanissima Michelle incontrò per la prima volta il cantante dopo un concerto a Milano. Tre anni dopo si sarebbero sposati con una romantica cerimonia al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, fra brani gospel e commozione. Poi la crisi e l’addio nel 2002 con il divorzio definitivo arrivato nel 2009.

Da allora sono trascorso diversi anni, ma a unire Eros e Michelle c’è ancora Aurora, la primogenita della coppia a cui entrambi sono legatissimi. Proprio lei su Instagram ha raccontato di seguire l’ospitata del padre a Felicissima Sera. Durante lo show di Canale Cinque, Pio e Amedeo, come era prevedibile, hanno messo in difficoltà il cantante, parlando anche della sua storia d’amore con la Hunziker.

Fra imbarazzo e sorrisi, Eros si è trovato di fronte uno degli scatti più celebri di Michelle: quello della campagna di intimo Roberta che le diede una grande fama. “Penso che anche adesso sia in forma – ha commentato il cantante, rispondendo alle domande dei conduttori -. Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto. L’ho riconosciuta guardandola di spalle? No, no, dagli occhi. Mi piacevano gli occhi”. Fra una domanda scomoda e l’altra, Ramazzotti ha parlato degli anni con la Hunziker.

Sfuggito all’intervista, Eros è stato protagonista di un medley strepitoso con le sue canzoni, da Un’emozione per sempre a L’Aurora. A condividere su Instagram la sua performance la figlia Aurora, orgogliosa della bravura del suo papà con la chitarra.

Qualche tempo fa Michelle Hunziker aveva parlato della fine della storia d’amore con Eros che per anni aveva fatto sognare i fan. Un addio doloroso causato dall’ingresso della showgirl in una setta. Un incubo iniziato nel 2001 e terminato nel 2006 quando la conduttrice ha trovato la forza di allontanarsi da Clelia, la donna che la manipolava. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo – ha confessato a Verissimo -. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta o me o loro io ho scelto loro”.