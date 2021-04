Michelle Hunziker torna in tv con All Together Now: l’appuntamento in autunno

editato in: da

Michelle Hunziker, mamma sportiva: va a prendere Sole a scuola

Michelle Hunziker mette a segno un altro successo e torna in tv in autunno con All Together Now. Lo show di Canale Cinque è stato infatti confermato per una nuova stagione che di sicuro sarà emozionante e ricca di musica. Secondo quanto anticipato da TvBlog, Mediaset starebbe già preparando la terza edizione del programma condotto dalla showgirl svizzera.

Dopo la vittoria di Eki, Michelle Hunziker sarebbe pronta a trovare un nuovo vincitore per la trasmissione. Nell’ultima stagione la conduttrice aveva portato nello show una ventata di novità, scegliendo di farsi affiancare da una giuria molto particolare formata da Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e J Ax. Non è ancora chiaro cosa accadrà nella prossima stagione, ma sembra che la produzione sia intenzionata a mantenere questa formula, scegliendo un cast fisso.

La stagione di All Together Now si è conclusa pochi mesi fa, ma il programma potrebbe tornare molto presto. Con il tempo lo show ha subito numerose trasformazioni, diventando un vero e proprio talent. I concorrenti infatti erano rimasti gli stessi nel corso di tutte le puntate, sino all’incoronazione del vincitore. A giudicare le esibizioni una giuria d’eccellenza e un muro costituito da 100 personaggi famosi esperti nel campo della musica.

Un programma costruito su misura per Michelle Hunziker, in grado di mostrare il suo talento alla conduzione, fra risate, performance improvvisate e grandi emozioni. Di recente, in occasione del suo ritorno a Striscia la Notizia con Gerry Scotti, la conduttrice svizzera si era raccontata con grande sincerità. “Essere solari e positivi non significa non essere profondi – aveva svelato, parlando anche del suo privato -. Mi arrabbio, mi intristisco, vivo il dolore e la sofferenza, la malinconia e la nostalgia. Sono come tutti. Nessuno è esente dai tormenti interiori. Però affronto la vita a modo mio, sono affetta da amnesie selettive: le cose brutte le cancello, è la chiave che serve a proteggermi e a salvarmi da tutto quello che la vita mi ha offerto di brutto. Sono così: i ricordi belli li salvo tutti, quelli spiacevoli il mio cervello li elimina. Quindi non sono per niente rancorosa: puoi farmi le peggio cose, io con te chiudo, ma senza serbare rancore. Ignoro completamente il risentimento”.