Chi è Kam “Eki” Cahayadi vincitore di All Together Now

Si chiama Kam “Eki” Cahayadi il vincitore di All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker con protagonisti tanti cantanti, ma soprattutto una giuria composta da Rita Pavone, Francesco Renga, J Ax e Anna Tatangelo. A decretare il vincitore è stato il voto combinato dei giudici e del muro dei 100. Dopo aver battuto gli atri finalisti, Kam “Eki” Cahayadi ha trionfato nella terza edizione della trasmissione, aggiudicandosi un montepremi di 50 mila euro.

La finalissima di All Together Now ha visto esibirsi sul palco sette concorrenti. A sfidarsi sono stati Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio, Savio Vurchio e Kam “Eki” Cahayadi, artista 33enne originario di Giacarta. Sin dalle prime puntate dello show, Eki si era fatto notare grazie al suo talento. Il cantante aveva infatti emozionato i giudici con un omaggio a Michael Jackson. Sulle note di Heal the World, aveva stupito tutti, dimostrando la sua bravura e candidandosi per la vittoria.

Vero nome Kam Cahayadi, il vincitore di All Together Now è nato a Giacarta, ma vive da anni a Milano. Ha 33 anni ed è sposato con una ragazza italiana. Legatissimo alle sue quattro sorelle e a suo fratello, l’artista ha iniziato a coltivare la passione per il canto sin da quando era giovanissimo. Si è esibito tantissime volte come artista di strada, proprio davanti al Duomo di Milano.

Arrivato alla finalissima con Dalila Cavalera, Eki è apparso molto emozionato sul palco. Michelle Hunziker, dopo un po’ di attesa, ha annunciato il nome del vincitore e il cantante si è lasciato andare alla gioia, inginocchiandosi a terra. L’artista ha guardato più volte in alto, verso il cielo, forse pensando alla mamma che ha perso qualche tempo fa, ma che è sempre nel suo cuore. La vittoria di Eki ha emozionato i giudici e la conduttrice Michelle Hunziker, felice che il premio di 50 mila euro sia andato al giovane artista.

La terza edizione del programma è stata un grande successo. Merito di una formula che è riuscita a cambiare, pur rimanendo uguale a se stessa. “Francesco Renga è stato per me una rivelazione, si è dimostrato di una ironia pazzesca, è un bresciano doc e fa morire dal ridere – aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker prima del debutto – […] Ad Anna Tatangelo ho sempre voluto bene: come canta lei dal vivo, ce ne sono pochi. È sul palco da quando aveva 14 anni, ha una professionalità incredibile e in questo contesto si è lasciata andare […] Rita è la Tina Turner italiana. Ha cantato con Ella Fitzgerald, è famosissima in tutto il mondo: è una di quelle artiste che vanno riscoperte, ha fatto talmente tanto che bisogna raccontarlo. J-Ax c’è dalla prima edizione, quest’anno fa il presidente del “muro”, con cui è sempre in sintonia, prestato alla giuria”.