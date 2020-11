La storia di Dalila Calavera che ha preso 100 ad All Together Now

editato in: da

Profonda emozione e un bel 100: Dalila Calavera è uno dei concorrenti della terza edizione di All Together Now il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione la giovane cantante è riuscita ad arrivare al cuore dei giudici con una profonda e intesa interpretazione di Meraviglioso amore mio di Arisa. Commozione e pelle d’oca per come è riuscita a far suo il brano e per la voce intesa, che le hanno fatto ottenere un bel 87, a cui poi si sono aggiunti dieci punti di bonus, dai giudici del Muro molto coinvolti dalla performance. E anche Michelle Hunziker ha voluto dire la sua: “Dalila ci porti in un mondo incredibile – ha detto la showgirl – sei bravissima: mi hai emozionato tantissimo”. E grazie all’intervento di Anna Tatangelo della giuria vip, è riuscita a ottenere l’ambito 100.

La forza di questa giovane concorrente sta nel mettere tanto di se stessa e del suo cuore nelle canzoni che interpreta, come ha dimostrato anche nella prima puntata dello show con una toccante esibizione sulle note di Gabri di Vasco Rossi che le aveva permesso di raggiungere il punteggio massimo.

Dalila Cavalera ha 23 anni ed è di Nardò , cittadina in provincia di Lecce in Puglia. L’amore per musica è di famiglia, come ha spiegato lei stessa alla trasmissione, infatti il papà faceva parte di un gruppo gospel. La scuola di canto, invece, l’ha seguita solo per un mese “perché le imposizioni mi sono sempre state antipatiche”. “A 15 ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto che mi piacciono le ragazze – ha raccontato – lei si è messa a ridere e ha detto: guarda che lo sapevamo tutti”. Le prime canzoni scritte da lei hanno preso vita grazie al pianoforte. E Dalila ha parlato anche del debutto sul palco di All Together Now: “Stare su un palco per la prima volta, un palco così grande, è comunque vincere, vinci in accrescimento: va tutto nella tasca”, ha detto. Della sua vita privata si sa che è fidanzata con una ragazza di Bologna.

Dopo due puntate è una dei cantanti da tenere d’occhio: infatti le sue esibizioni hanno emozionato sia il Muro Umano, composto da 100 giurati, sia la giuria dei vip, che è tra le novità di questa edizione ed è composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.