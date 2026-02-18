Come si combatte il grigiore invernale? Partendo per le Maldive: è questa la strategia di Michelle Hunziker, che in vacanza ha sfoggiato un due pezzi strepitoso

Una scelta a dir poco saggia quella di Michelle Hunziker, che ha deciso di prendersi una pausa dal grigiore e dal gelo che caratterizzano l’inverno italiano: come abbiamo potuto apprendere sui social, lo scorso weekend la conduttrice è partita insieme alle figlie Sole e Celeste ed alcuni cari amici con destinazione le Maldive. L’alloggio scelto? Un resort a dir poco paradisiaco, costruito direttamente sul mare, e dunque vista tramonto. Ebbene, sono stati proprio i colori infuocati del panorama — mozzafiato — circostante a far da sfondo ad un nostalgico scatto in bikini che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il due pezzi bianco anni Novanta, effetto-nostalgia

Manca ancora un po’ di tempo alla primavera, e ancor di più all’estate, ma molti di noi faticano ad accettare questa cruda realtà. Michelle Hunziker sembra far parte di questa ostinata categoria, ed essere già prontissima ad accogliere la calda stagione con lo spirito giusto. E con stile.

Proprio nel weekend dedicato agli innamorati, che a detta dei gossip quest’anno le avrebbe preservato gran poca fortuna, la showgirl ha deciso di regalare a sé stessa e alle proprie figlie una vacanza esotica da sogno. Quel che si dice un “piccolo” assaggio dell’estate 2026, perfetto per staccare dalla routine e godersi la compagnia dei propri affetti.

Ed eccola dunque documentare passo per passo, su Instagram, l’arrivo alle Maldive, precisamente a Thudufushi, per dedicarsi esclusivamente al sano divertimento in compagnia anche di un numeroso gruppo di amici. Tra buon cibo, gite in barca, avvistamenti di delfini e risate a crepapelle, la conduttrice ha approfittato della suggestiva golden hour per farsi scattare qualche foto in bikini.

“Ma che mood anni 90! Scattata al tramonto di stasera a Thudufushi con una macchina trovata in solaio”, ha scritto nella didascalia a corredo di una posa super sensuale. La vediamo infatti indossare con la medesima nonchalance di un tempo un due pezzi bianco, minimal e molto classico, contrassegnato da alcuni piccoli inserti in metallo dorato al centro del décolleté e sui fianchi dello slip. Una scelta dal sapore decisamente nostalgico, anni Novanta, come ha ammesso lei stessa, e che mette in evidenza come per lei gli anni sembrino non passare affatto.

San Valentino da single, la verità sulla fine della storia con Tronchetti Provera

Un weekend degli innamorati da single, ma comunque strepitoso quello di Michelle Hunziker. Come sappiamo la conduttrice ha da poco chiuso una storia importante, eppure l’amore e la compagnia fortunatamente non le mancano di certo. Sarebbero stati gli stili di vita e le personalità inconciliabili a causare la rottura definitiva con Nino Tronchetti Provera: sebbene i due non abbiano mai ufficializzato la separazione i gossip impazzano, ed anche i loro profili social parlano chiaro, tanto che lei ha persino eliminato il post che li ritraeva teneramente abbracciati.

Il passo indietro sarebbe arrivato da lui, però: mentre circolavano malelingue secondo cui la showgirl gli fosse legata per cognome e conto in banca, sono state alcune persone molto vicine a svelare che il cinquantaseienne avrebbe deciso di dire addio all’ormai ex partner per i motivi citati in precedenza.

