Michelle Hunziker in bikini arancione su Instagram: supera se stessa

editato in: da

Michelle Hunziker, i bikini più belli su Instagram

Che Michelle Hunziker a 43 anni fosse perfetta, lo sapevamo. Ma le foto in bikini arancione, condivise su Instagram, sono uno schianto, la presentatrice svizzera supera perfino se stessa. Eppure lei dice di essere piena di difetti.

Michelle Hunziker continua a lasciare senza fiato i suoi fan. Dopo le immagini in bikini bianco alla cascata e le pose da modella col prendisole, la bella conduttrice incanta su Instagram con una serie di scatti realizzati da Pierpaolo Ferreri, dove gioca in mare tra schizzi, corsette e pose ammalianti.

Michelle indossa un due pezzi arancione che le sta una meraviglia, anzi potremmo dire che è il top di questa estate. Tutto è impeccabile: il colore che esalta l’abbronzatura e il biondo dei capelli, il modello che sottolinea le curve perfette del décolleté e i muscoli tonici ed acciaio di braccia e gambe. Merito dei suo famosi allenamenti, seguiti anche da Elisabetta Gregoraci.

I follower sono in visibilio, ammirati da tanta bellezza e commentano su Instagram: “Ma che splendore, che meraviglia 😍 …i capelli raccolti ti stanno benissimo e il tuo fisico rispecchia tutti gli allenamenti e i sacrifici che fai”. “Bella come il sole …bella ovunque..”. “Sei uno spettacolo Michelle”. Eppure lei dice di svegliarsi la mattina e di essere piena di difetti.

In un’intervista al magazine Oggi la Hunziker ha infatti dichiarato: “Devo molto alla bellezza, ma avrebbe potuto ingabbiarmi in un ruolo che mi va stretto e che per forza di cose è poco duraturo… io quando mi alzo la mattina sono una donna normalissima, ho le occhiaie, le macchie della gravidanza sulla pelle… È il mio staff che mi rende bella, io non mi sono mai vista come la super top. Ho dei difetti e li amo“.

Ma se a trucco e parrucco, ci pensa il suo staff, Michelle non nega che ha scolpire il suo corpo sono gli allenamenti: “Mi alleno tre volte alla settimana… faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene”.

Poi naturalmente è attenta alla alimentazione: “Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici. Il pane, per esempio, lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale”. E i risultati si vedono.