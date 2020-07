Michelle Hunziker è una meraviglia col bikini bianco: le splendide foto su Instagram

editato in: da

Michelle Hunziker, i bikini più belli su Instagram

Michelle Hunziker ha trovato il modo di incantare ancora una volta i suoi fan condividendo su Instagram delle splendide foto che la ritraggono in bikini alle cascate di Alferello in Emilia Romagna.

La bionda presentatrice, 43 anni, è immortalata da lontano mentre nella piscina naturale ammira il getto d’acqua che scende dalla roccia. Michelle indossa un bikini bianco che neanche le ventenni riuscirebbero a portare come lei. Le sessioni di “Iron ciapet”, il suo programma di allenamenti, evidentemente sono davvero efficaci, anche Elisabetta Gregoraci ne ha approfittato.

In un’altra foto la Hunziker è abbarbicata sulle rocce, proprio sotto la cascata, e il due pezzi le sta un incanto sottolineando la tonicità del suo fisico d’acciaio. I follower sono in visibilio per questi scatti magici e non possono esimersi dall’omaggiare su Instagram la presentatrice svizzera con commenti che sono un inno alla sua bellezza. “Meravigliosa” e “Stupenda” sono gli aggettivi più usati dai tanti fan che oltre a essere affascinati da Michelle, trovano fantastiche le cascate.

Per la Hunziker è arrivato il momento di salutare l’Emilia Romagna. Le sue vacanze lì sono terminate e di cose ne ha fatte in questi giorni. Si è divertita a posare tra le onde del mare col maxi prendisole rosso e ha organizzato una lezione dal vivo di “Iron Ciapet” a sostegno di Doppia Difesa, l’associazione da lei fondata con Giulia Bongiorno contro la violenza sulle donne.

E tra un bikini e un addominale, Michelle si è conquistata anche la prima serata di Canale Cinque con All Together Now – Speciale che è stata la trasmissione più vista totalizzando l’11% di share.