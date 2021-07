Anna Tatangelo conquista Mediaset e su Instagram il suo costume è esclusivo

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo ci insegna come il costume intero possa essere più seducente di un bikini, condividendo sul suo profilo Instagram alcune foto mozzafiato che lasciano senza parole anche Francesco Renga. E intanto pare che la cantante di Sora si sia conquistata un ruolo importante nei palinsesti autunnali di Mediaset.

Anna Tatangelo, classe 1987, ha pubblicato alcuni scatti che le valgono di diritto il titolo di regina dell’estate. Per lei niente micro bikini o colori fluo, ma un semplice costume intero nero. Il più classico dei modelli, se non fosse per il design che lo rende esclusivo.

Anna sceglie un modello sgambato al punto giusto da esaltare gambe e glutei perfetti. Ma la particolarità di questo costume sta nella scollatura profonda che si assottiglia sempre più fino a tradursi in micro spalline, perfetto dunque per esaltare il décolleté.

I follower della cantante sono estasiati dalla sua bellezza statuaria e perfino Francesco Renga si lascia andare a commentare così su Instagram: “Annaaaaaaaa!!!???🤪”. Moltissimi i complimenti e tutti sono concordi nel ritenerla splendida.

Mentre la Tatangelo conquista i follower col suo fascino, emergono indiscrezioni sui suoi progetti lavorati per il prossimo autunno. Secondo quanto riporta Il Tempo, la cantante avrebbe ottenuto un ruolo di primo piano nei palinsesti Mediaset.

Anche quest’anno Anna ha dato prova di saper bucare lo schermo con la sua partecipazione a Name That Tune su TV8, dove oltre alla sua bravura, ha sfoggiato outfit indimenticabili.

Ma stando appunto ad alcune anticipazioni di Davide Maggio, le è stato riservato un compito prestigioso e sfidante, quello di tener testa a Mara Venier con la sua Domenica In. Le sarà affidata la conduzione di Scene da un matrimonio che anticiperà Verissimo con Silvia Toffanin, destinato a raddoppiare l’appuntamento con la puntata della domenica oltre a quella di sabato, per contrastare il successo da record di Zia Mara, ovviamente confermatissima anche per la stagione 2021-2022 su Rai 1.