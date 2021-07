Mediaset, tutte le fiction del palinsesto 2021/2022

editato in: da

Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales innamorati sul red carpet

Il palinsesto 2021/2022 di Mediaset si preannuncia ricco di novità con tantissime fiction che terranno compagnia ai telespettatori, fra storie appassionanti e grandi attori. Tanti i volti scelti come protagonisti delle serie tv in onda sulla rete, da Raoul Bova a Giuseppe Zeno, passando per Anna Valle e Vanessa Incontrada.

Si parte con Luce dei tuoi occhi, fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno nei panni di Emma ed Enrico al centro di una vicenda che parla di danza e misteri. In una Vicenza con atmosfere da thriller, i protagonisti si troveranno a fare i conti con bugie che potrebbero sconvolgere le loro esistenze. Zeno recita anche in Una famiglia perbene, serie ispirata al romanzo di Rosa Ventrella che racconta una storia d’amore a Bari fra il 1985 e il 1992. Un sentimento intenso fra Maria, figlia di pescatori e Michele, il figlio del boss locale.

Il 2021 è senza dubbio l’anno di Raoul Bova. L’attore, che presto vestirà i panni di un nuovo prete in Don Matteo, prendendo il posto di Terence Hill, sarà al centro di ben due fiction Mediaset. La prima è Giustizia per tutti in cui interpreta Roberto, un fotografo rinchiuso in carcere perché accusato dell’omicidio della moglie. Uscito di prigione dopo dieci anni, cercherà di recuperare il rapporto con la figlia Giulia, ma soprattutto di scoprire la verità su quanto accaduto in passato. Nel cast anche Rocio Munoz Morales, compagna di Bova. Il divo tornerà poi nel seguito di Buongiorno mamma, la fiction Mediaset campione d’ascolti che ha appassionato il pubblico.

Tratta dal film di Paolo Genovese, arriva su Canale Cinque, Tutta colpa di Freud, serie tv con Claudia Pandolfi e Claudio Bisio nei panni di uno psicanalista milanese alle prese con i problemi delle sue tre figlie. Vanessa Incontrada è invece la star di Fosca, fiction che racconta le avventure del capo di una squadra investigativa con un affascinante amico del cuore interpretato da Francesco Arca.

Completano la lista delle fiction Mediaset, Destini in fiamme e L’ora. Il primo titolo è una serie in costume con Loretta Goggi, Serio Rubini, Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti, mentre il secondo racconta la vera storia de L’ora, giornale siciliano che ebbe il coraggio di indagare per primo sulla mafia.