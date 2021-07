Barbara D’Urso, cancellati gli show della domenica: la sua reazione

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Negli ultimi mesi, il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset era sembrato un po’ in bilico. Secondo varie indiscrezioni, i suoi show avrebbero rischiato seriamente di chiudere i battenti. Ora è arrivata l’ufficialità: Domenica Live e Live – Non è la D’Urso non verranno riproposti il prossimo settembre.

Ad annunciare la notizia è stato Pier Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset dell’autunno 2021. Ci sono molte novità in serbo per i telespettatori, tra conferme attesissime (come quella del Grande Fratello Vip 6) e nuovi arrivi. Tuttavia, per Barbara D’Urso si prospetta una stagione molto meno impegnativa rispetto alle ultime che si è trovata ad affrontare.

Nonostante il suo importantissimo apporto all’emittente, anche nel difficile periodo del Covid, il ruolo della conduttrice a Mediaset verrà ampiamente ridimensionato. “Ha fatto un lavoro grandissimo. Nei mesi di lockdown e durante l’emergenza sanitaria ho apprezzato il lavoro fatto da Barbara davvero, davvero tanto” – ha ammesso Berlusconi, affrettandosi a smentire ogni indiscrezione sul possibile addio della D’Urso all’emittente – “Rimane nella nostra squadra, continua a fare Pomeriggio Cinque“.

Dunque, è arrivata così la conferma di una delle trasmissioni cardine della presentatrice, che si prepara così per un’altra stagione in compagnia dei suoi telespettatori. Con qualche novità, dal momento che lo show sarà più orientato sull’attualità e meno sul gossip. Ma il cambiamento più grande riguarda il palinsesto della domenica televisiva, che subirà una notevole inversione di rotta.

“La domenica, quel tipo di infotainment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip, non ha più grande senso nell’epoca post Covid. Abbiamo cambiato strada” – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, lasciando così intendere la tanto chiacchierata chiusura di Domenica Live e di Live – Non è la D’Urso, gli altri due capisaldi della stagione televisiva della conduttrice.

La reazione di Barbara D’Urso a questa notizia? Sul suo profilo Instagram, possiamo vedere come si stia godendo la stagione estiva: splendide foto delle sue giornate all’aria aperta hanno raccolto tantissimi like dai fan. E tra le sue storie social, ha preferito concentrarsi sui lati positivi di quanto emerso in conferenza stampa. La D’Urso ha infatti riportato alcune frasi di Berlusconi, sentendosi grata per i bellissimi elogi al suo lavoro.

D’altronde, non tutto è finito per lei: lo stesso Pier Silvio, nel parlare di una delle sue conduttrici di punta, ha spiegato che il ridimensionamento è solo momentaneo. “Ci tengo a dire, perché voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara D’Urso, che è una risorsa Mediaset. Al di là di Pomeriggio Cinque, appena ci sarà un progetto che piace a noi e piace a lei, è certo che torni a fare un prime time di intrattenimento su Canale 5″.