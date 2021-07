GF Vip 6, la data d’inizio e le prime news ufficiali

editato in: da

Ora non ci sono più dubbi: la sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda. La conferma ufficiale arriva da Pier Silvio Berlusconi, che ha presentato i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Spicca – in realtà senza grandi sorprese – proprio il reality show che torna ancora una volta su Canale 5.

In effetti, visto il successo dell’ultima stagione, non ci sarebbe stato alcun motivo per non replicare portando di nuovo in scena il GF Vip. Nel corso della conferenza stampa, Berlusconi ha annunciato qualche novità in arrivo per il programma che, a partire dal prossimo autunno, ci terrà compagnia a lungo. Per quanto riguarda la data d’inizio, non ci sono ancora certezze: è tuttavia probabile che il reality show debutti su Canale 5 a partire dalla fine di settembre.

E la durata? Dopo un’edizione da record, che si è conclusa lo scorso 1° marzo 2021, quest’anno il GF Vip parte con i piedi ben ancorati per terra. Al momento, sono state annunciate 21 puntate: si riconferma la scelta di un doppio appuntamento settimanale per la maggior parte del tempo, visto che il reality andrà in onda per 13 puntate di lunedì e per 8 di venerdì. Tutto da decidere è invece la data della finale, perché la rete si riserva la possibilità di allungare la permanenza dei “vipponi” nella Casa più spiata d’Italia qualora i dati di ascolto fossero particolarmente positivi.

Sul cast, poche sorprese: al timone c’è ancora una volta Alfonso Signorini, giunto così alla sua terza conduzione. La sua parlantina sciolta, la simpatia che conquista il pubblico e un’ottima capacità nel gestire anche le situazioni più difficili lo hanno sicuramente reso una tra le scelte migliori sull’attuale panorama televisivo italiano. Ad affiancarlo, come sempre due opinionisti. Fuori Pupo e Antonella Elia, che non saranno presenti al GF Vip 6: il cantante ha intenzione di dedicarsi un po’ di più alla sua carriera musicale, mentre la showgirl non si è vista rinnovare il contratto.

Al loro posto, un duo tutto al femminile di cui si è parlato a lungo nelle ultime settimane, e che finalmente ha trovato conferma nelle parole di Pier Silvio Berlusconi. Si tratta di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, pronte a sedere in studio per commentare le avventure dei concorrenti del GF Vip. A questo proposito, i nomi dei futuri coinquilini della Casa di Cinecittà non sono ancora stati svelati. Per il momento possiamo accontentarci solo di qualche indiscrezione sui provinati, ma per l’ufficialità c’è ancora tempo.