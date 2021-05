Adriana Volpe, Mediaset punta su di lei: due programmi in vista

editato in: da

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Nuovi progetti e tante novità in vista per Adriana Volpe: sembrano farsi sempre più concrete le voci che la vorrebbero a Mediaset dopo l’esperienza di Ogni Mattina a Tv8.

Il programma, che l’ha vista alla conduzione nell’ultimo anno, le ha regalato tante soddisfazioni, almeno all’inizio dell’esperienza. Poi gli ascolti sempre più calanti hanno portato a una serie di cambiamenti nella trasmissione, fino alla riduzione del morning show e alle voci di una chiusura definitiva.

Secondo le indiscrezioni riportate sulla rivista Diva e Donna a causa dei risultati insoddisfacenti, Tv8 avrebbe deciso di interrompere il programma e non rinnovarlo per la prossima stagione. Malgrado ciò, pare proprio che Mediaset stia puntando proprio sulla Volpe, che è pronta a buttarsi anima e corpo in nuovi progetti.

Dopo essere stata per tanti anni volto di spicco della Rai, la conduttrice è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Ed è proprio il reality show che avrebbe spalancato le porte alla Volpe, dandole la possibilità di farsi conoscere anche come opinionista.

Stando a diverse fonti infatti, Antonella Elia non ricoprirà più questo ruolo nella nuova stagione, in arrivo a settembre su Canale 5, e pare proprio che sarà Adriana Volpe a prendere il suo posto. Alfonso Signorini infatti sta già lavorando al cast della nuova edizione – sono già emersi i primi nomi dei concorrenti – e dal canto suo la conduttrice non ha mai nascosto il desiderio di commentare le dinamiche dei “vipponi” all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Avvolto nel mistero il nome di un secondo opinionista, dato che Pupo ha già dato forfait per dedicarsi alla musica e ai concerti annullati a causa della pandemia.

Ma potrebbero esserci anche altre opportunità per Adriana, determinata a rimettersi in gioco in questa nuova stagione televisiva: secondo quanto svelato recentemente dal settimanale Nuovo Tv la Volpe potrebbe essere impegnata anche al timone di un altro programma.

Pare che per la conduttrice sia già pronta alla conduzione di uno show domenicale, un nuovo format dedicato esclusivamente all’intrattenimento, che potrebbe andare in onda prima di Domenica Live: una trasmissione innovativa, pronta a sfidare Domenica In con Mara Venier.