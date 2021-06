Netflix cattura La Talpa, il reality verso il ritorno: l’indiscrezione

editato in: da

È, probabilmente, una delle più grandi occasioni perse della tv generalista. A distanza di 13 anni dalla sua ultima puntata, però, La Talpa potrebbe essere pronta a tornare con un nuovo progetto e grazie a Netflix, che ne ha acquisito i diritti con formula piena.

A riferirlo è davidemaggio.it, che lancia gli rumors tenendoli ancora sul campo delle indiscrezioni. Se il reality dovesse tornare, quindi, sarà parte dell’ampio catalogo di Netflix. La piattaforma di streaming continua così ad ampliare i suoi orizzonti sotto il profilo dei contenuti ma anche del target, proponendo novità a sorpresa e che sembravano impensabili fino a tempo fa.

L’ipotesi di un suo approdo online non è remoto, soprattutto se si analizzano le caratteristiche del prodotto che esulano da quelle del reality secco e presentato come tutti gli altri. A La Talpa, infatti, si aggiungono anche alcune importanti componenti quali l’azione e il mistery, quelli che ne hanno fatto sempre un unicum nella tv italiana.

Sarebbe, inoltre, una buona occasione – per Netflix – di proporre un contenuto original (non ancora sperimentato in Italia sulla piattaforma) e mettersi in linea con le liste di Amazon Prime, che vanta ben due stagioni di Celebrity Hunted.

I numeri fatti registrare dalle tre edizioni del programma, guidato da Paola Perego che ne ha fatto una sua creatura personale, rendono inspiegabile la sua chiusura definitiva e la scelta di spingere su altri progetti, anche per diverse edizioni.

La media di share della puntata conclusiva andò ben oltre il 25% ma erano diversi anni e l’offerta televisiva è stata, via via, rivoluzionata. La scelta di rinnovare il programma e mandarlo su una piattaforma di streaming importante e di tendenza come si sta rivelando quella di Netflix potrebbe perciò essere la scelta vincente per dare nuova linfa a un format che aveva ancora molto da dire e che è stato reciso senza troppi complimenti.

La liturgia dello show è ancora tutta da decidere e non si sa ancora se saranno mantenuti gli intenti originali. Vige il più stretto riserbo anche sul suo ritorno in Italia, per ora tenuto nel campo fumoso delle ipotesi, così come la conduzione che potrebbe cambiare radicalmente o essere, addirittura, sacrificata in favore di altre strategie comunicative.