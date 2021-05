Cosa vedere su Netflix: tutti i titoli di giugno 2021

editato in: da

C’è aria di novità su Netflix: come ogni mese il catalogo della piattaforma streaming si rinnova per i suoi numerosissimi iscritti e anche giugno riserverà tantissime sorprese agli appassionati di film e serie tv, con nuovi titoli dedicati al pubblico più esigente.

Netflix, le serie tv di giugno 2021

L’estate è vicina e così Netflix ha deciso di aprire il mese di giugno con un titolo apprezzatissimo dal pubblico italiano (e non solo): a partire dal 3 giugno saranno rilasciati gli episodi di Summertime 2, il teen drama italiano che ha appassionato tantissimi giovani. La serie parlerà ancora delle vite di Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe) e delle loro storie.

Per gli amanti dell’avventura e del fantasy sarà disponibile dal 4 giugno Sweet Tooth: in una terra popolata dal caos dove esistono misteriosi esseri metà uomini e metà animali, Gus, un ragazzino dalle fattezze di cervo si alleerà con il solitario Jepperd alla ricerca di risposte sulle proprie origini e su quello che è successo al mondo circostante.

Oltre alle novità ci saranno anche dei graditi ritorni sulla piattaforma streaming: si tratta di Feel Good 2, che vedrà continuare la complicata storia d’amore di Mae e George, e della seconda parte di Lupin, che ci ha lasciati col fiato sospeso in attesa di scoprire le nuove intenzioni di Assane (Omar Sy). Il protagonista infatti, accecato dal desiderio di vendetta, si ritroverà a escogitare un nuovo piano, anche se significherà mettersi in pericolo.

Appuntamento dal 15 giugno con le avventure delle Working’ Moms, alla perenne ricerca di un equilibrio tra il lavoro e la vita familiare; e dal 18 giugno con l’attesissima quarta stagione di Elite, con l’arrivo di nuovi personaggi a Las Encinas, tra cui nuovi studenti.

Nelle prossime settimane saranno poi rilasciati gli episodi del reality sugli appuntamenti Too Hot to Handle (con un’uscita settimanale dal 23 giugno in poi) e dal 28 giugno Sex/Life, la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull’identità e sul desiderio femminile.

Leggi anche: Le serie TV Netflix più belle da vedere

Netflix, i film di giugno 2021

Non solo serie tv: ovviamente Netflix ha in serbo per i suoi abbonati anche tantissimi film che andranno ad arricchire il nutrito catalogo della piattaforma. Dal 3 giugno sarà disponibile Dancing Queens, il film che racconta la storia di Dylan Pettersson, una ragazza di 23 anni con il sogno di sfondare nel mondo della danza. La sua vita cambierà quando comincerà a lavorare al Queens, un club drag in difficoltà dove il coreografo noterà tutto il suo talento.

Il 9 giugno arriverà Awake, imperdibile per gli appassionati di fantascienza: un misterioso evento disattiva tutti gli oggetti elettronici e toglie agli esseri umani la capacità di dormire, gettando il mondo nel caos. Due appuntamenti per i più piccoli, con Il drago dei desideri, in uscita l’11 giugno, e The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura, sequel del primo film dei Lego, sulla piattaforma dal 18 giugno.

Ma le novità non finiscono qui: dal 18 giugno sarà possibile guardare il film Un padre, una storia emozionante e divertente, dove Kevin Hart è un vedovo che deve misurarsi con uno dei compiti più difficili del mondo: essere padre.

Leggi anche: I film originali Netflix più belli da vedere