Le serie TV Netflix più belle da vedere

Netflix è la famosa piattaforma che ha rivoluzionato l’intero mondo dello streaming, proponendo una vasta gamma di serie tv, film, cartoni animati per tutti i gusti: grandi e piccini, da quando esiste Netflix, non hanno più alcun dubbio su come trascorrere un piovoso weekend in casa. È incredibile come, ogni mese, Netflix si preoccupi di riassortire la propria scelta, già molto ampia, per poter dare allo spettatore il massimo della qualità e di scaricare sul proprio dispositivo i titoli migliori del momento.

Il catalogo di Netflix è in continuo aggiornamento ed ogni mese vengono inseriti moltissimi nuovi contenuti, fruibili interamente e a prescindere dalla tipologia di abbonamento che si sceglie di sottoscrivere. È possibile anche guardare serie tv Netflix direttamente sul proprio tablet o smartphone, sia online che offline. Come? Netflix ti offre la possibilità di scaricare il tuo film preferito e guardarlo direttamente offline, proprio mentre sei in aereo diretto/a in vacanza nel tuo posto preferito. Con Netflix tutto è a portata di un click!

Pronte per una vera e propria maratona all’insegna di pop-corn, thriller, romantico, comico o fantascienza? Noi sì! Moltissimi contenuti Netflix, inoltre, sono propriamente originali e cioè prodotti direttamente dal servizio streaming: si tratta di serie TV Netflix davvero molto interessanti, storie avvincenti sviluppatesi nei più bei luoghi europei e non. Sono produzioni di altissimo livello, che hanno riscosso un enorme successo e basti pensare a: Daredevil, House of Cards, Bloodline, Unbreakable Kimmy Schmidt e molte altre. I fortunati che possiedono una connessione a banda ultra larga, inoltre, possono guardare contenuti in 4K sfruttando gli schermi dei televisori HD e quindi tutte le novità in ambito tecnologico. Scopriamo ora insieme quali sono le serie TV Netflix da vedere assolutamente!

Breaking Bad

Abbiamo scelto di stilare la classifica delle sei migliori serie TV su Netflix, quelle che non puoi assolutamente perderti, a nessun costo! La prima che ti proponiamo è proprio Breaking Bad ed è davvero impossibile non averla mai sentita nominare. Tratta dell’avvincente e sorprendente storia di un professore di chimica il quale, dopo aver scoperto di essere malato di tumore, decide di reinventarsi trasformandosi in uno spietato criminale. Tutto per assicurare un futuro stabile e prosperoso alla propria famiglia e sostenuto dall’ineguagliabile bravura e professionalità di un Bryan Cranston capace di coinvolgere pienamente un pubblico molto attento e dalle alte aspettative.

Perché vederla? Azione, ritmo e suspence sono le parole chiave di questa serie TV distribuita da Netflix e davvero molto apprezzata dagli spettatori. Non puoi perdertela!

Black Mirror

Ed ecco Black Mirror, altro grande successo di Netflix: alieni, pianeti oscuri e lontani, navicelle spaziali, cyborg. Saranno proprio loro a riempire i tuoi pomeriggi di svago e fuga dalla realtà per qualche ora! Questa serie TV Netflix, ideata da Charlie Brooker, punta il dito contro lo smodato uso della tecnologia e ci fa notare come il male si possa annidare facilmente anche dietro ad un cattivo uso dei social network. Ed ecco quindi un vero e proprio lugubre talent show ove ognuno da sfogo alla propria perversione malata.

Perché vederla? Ogni episodio di questa serie TV vale proprio come un insegnamento a sé stante, insegnandoci come un progresso possa poi trasformarsi, a causa della gelosia, curiosità ed insoddisfazione degli esseri umani come uno strumento del male. Black Mirror è già un cult!

The Crown

Abbiamo pensato anche a chi ama le serie in costume, storiche e che si intrecciano con episodi di vita politica, ma anche amorosa: The Crown, un vero e proprio must di Netflix. Questa nasconde sotto la propria corona un intento molto ambizioso: raccontare le vicende di vita della regina Elisabetta II, dal 1947 ad oggi. È una serie TV ideale per chi ama storie molto lunghe e parliamo infatti di ben sei stagioni con un cambio di cast. Inoltre, parliamo di un connubio perfetto tra ciò che è intimo e privato e ciò che è collettivo: Foy e Colman, dipingono perfettamente i Windsor come una famiglia sempre pronta ad ascoltare il proprio popolo.

Perché vederla? Se ami le icone storiche, questa la serie TV Netflix che stavi cercando da molto tempo!

Daredevil

Daredevil è una serie TV di produzione di Netflix e parla di piccoli grandi eroi che si impegnano giorno dopo giorno, con costanza e pazienza, a difendere i propri cittadini. Il colosso Netflix, infatti, ha deciso di riconoscere gesta eroiche in una serie di personaggi memorabili: Luke Cage, Matt Murdock, Jessica Jones e Iron Fist. Questa serie tratta delle vicende di un avvocato cieco, la cui fede lo porterà a prestare la sua anima al Diavolo, mostrandosi con tutte le sue fragilità di uomo afflitto dai dilemmi della vita di tutti i giorni.

Perché vederla? Lo spettatore, sin da subito, inizierà a guardare questa serie TV tutta d’un fiato, caratterizzata da momenti di azione, suspence, agonie.

Sons of Anarchy

Guarda Sons of Anarchy e ti innamorerai a prima vista: una serie TV distribuita da Netflix che racconta la storia complessa di una banda criminale di motociclisti assetati di potere. Scoprirai come entrare a far parte di un gruppo così potente non significhi solo pugni e risse, ma sposare una vera e propria filosofia di vita che non ammette mezze misure: o dentro o fuori, una volta per tutte. L’intera vicenda assume il punto di vista di Jax Teller, vice-presidente di Sons of Anarchy e che conduce una vita assolutamente scellerata ed oltre i limiti della legalità. Il giovane, tutto d’un tratto, si ritrova tra le mani un antico manoscritto appartenente al padre, nel quale quest’ultimo esprime tutti i suoi pensieri ed ideali anarchici, insieme ad una visione ben precisa della criminalità, ben diversa da quella del figlio. Con la nascita del suo primogenito, il protagonista sceglie di cambiare strada e si convince a seguire le idee del padre defunto, scontrandosi inevitabilmente con gli altri membri del club. Una storia avvincente e ricca di colpi di scena pazzeschi!

La Casa di Carta

Perché guardare La Casa di Carta? Detto così sembra proprio di voler difendere dei ladri, ma in realtà è una sfida che rompe ogni logica. E proprio mentre penserai di aver capito tutto, ti renderai conto di aver compreso poco o nulla delle vicende sorprendenti di questa serie TV Netflix. Ogni dettaglio è pensato ad hoc dalla mente geniale del Professore, personaggio fulcro di questa appassionante produzione, che deve fare i conti non una Polizia non sempre troppo prearata ad affrontare gli imprevisti. La trama è inoltre molto coerente e lineare, tutto è pensato accuratamente e questa lucidità viene mantenuta anche quando pare che ogni cosa vada contro qualsiasi ragionamento naturale.

Perché vederla? I colpi di scena sono all’ordine del giorno, trattandosi appunto di una vicenda basata su rapine in banca, e ad ogni sparo di pistola siamo certi rimarrai con il fiato sospeso. Avvincente: è così che vogliamo definire questa serie.

Netflix: quanto costa l’abbonamento

Netflix offre fasce di prezzo che si adattano alle possibilità e alle necessità di tutti e questo è un vantaggio di estrema importanza, da non sottovalutare affatto. Puoi scegliere di partire dal piano base, il più economico e a soli 7,99 euro al mese. Questo ti permette di vedere tutti i contenuti distribuiti da Netflix, in definizione standard. Ovviamente ogni film o serie tv può essere riprodotto solamente su un dispositivo alla volta: se quindi due persone si connettono con l’intendo di vedere contenuti differenti, l’operazione non sarà possibile. A 11,99 euro al mese trovi il piano standard offerto da Netflix per guardare le tue serie tv preferite: tutti i contenuti sono con risoluzione Full HD e li puoi riprodurre su due dispositivi contemporaneamente. Siete in tanti in famiglia e avete sete di novità e contenuti differenti su Netflix? Allora l’ideale sarà proprio il Piano Premium a 15,99 euro al mese, il quale offre alta definizione UltraHD/4k e la riproduzione su ben quattro dispositivi allo stesso tempo. Come avrai potuto notare, l’azienda fondata da Reed Hastings ha pensato proprio a tutto e a tutti!