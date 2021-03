I migliori film originali Netflix da vedere

editato in: da

Le piattaforme di streaming online, già da diversi anni, hanno cominciato a investire sulle proprie produzioni sia nel settore cinematografico sia in quello delle serie televisive. Inutile dire che hanno rivoluzionato il modo di fare e cinema e televisione, riuscendo a tirare fuori prodotti di altissima qualità e seguiti da milioni di persone in tutto il mondo. Non c’è da stupirsi quindi che oggi alcuni dei migliori film in circolazione siano su Netflix.

Quando la piattaforma di streaming online Netflix ha fatto la comparsa nelle nostre case nel 2015 (in altri paesi del mondo esisteva già da diversi anni) il nostro modo di vedere e concepire la televisione è innegabilmente cambiato. Se prima aspettavamo una certa ora per vedere un programma, una serie o un film, adesso con Netflix abbiamo la possibilità di farlo quando e dove vogliamo, ma soprattutto all’ora che preferiamo. Il catalogo del colosso americano è però così ampio (cosa che costituisce sicuramente un pregio) che a volte non sappiamo letteralmente cosa guardare. E il rischio di perdersi tra tutti quei titoli è estremamente elevato. Ci pensiamo noi, con questo articolo esplicativo, a indicarvi quali sono i migliori film Netflix da non perdere assolutamente.

Tutte le volte che ho scritto ti amo

Iniziamo con una pellicola leggera, perfetta per gli adolescenti (ma anche per gli adulti che hanno bisogno di godersi una commedia divertente e rilassante) che si è rivelata essere tra i film più belli su Netflix. “Tutte le volte che ho scritto ti amo” narra la storia di Lisa Jean Covey, una 16enne che non ha mai avuto un fidanzato e viene per questo presa in giro dalle ragazze della scuola. Lisa ha un rapporto speciale con le sorelle, con le quali passa la maggior parte del tempo. La più grande, in procinto di partire per la Scozia, decide di inviare ai diretti interessati le lettere che Lisa aveva scritto ai ragazzi di cui era innamorata, e che non aveva mai spedito. Ed è così che cinque adolescenti vengono a sapere tutti in contemporanea dei sentimenti di Lisa per loro.

Storia di un matrimonio

“Storia di un matrimonio” è uno dei migliori film originali su Netflix che siano mai stati realizzati. Interpretato da Adam Driver e Scarlett Johansson, racconta la storia di Charlie e Nicole, una coppia sposata che sta attraversando un periodo di crisi. Apparentemente sembrano perfetti: entrambi hanno stima l’uno dell’altro, sono genitori presenti con il figlio e hanno un buon rapporto con i suoceri. Qualcosa però si rompe, e i due arrivano a voler chiedere il divorzio. E a mettere in discussione tutto ciò che hanno fatto, provato e sacrificato per il loro rapporto.

Pieces of a woman

Presentato al Festival di Venezia 2020, “Pieces of a woman” è stato uno dei film più applauditi dalla critica. Martha (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) sono una coppia in attesa del loro primo figlio. Decidono di farlo nascere in casa, ma qualcosa non va come previsto e Martha perde il bambino. Uno dei migliori film su Netflix che racconta il parto e la tragica perdita del figlio dal punto di vista della donna, che dovrà affrontare anche un processo in tribunale con l’ostetrica che avrebbe dovuto assisterla durante la nascita. Un film delicato ma che allo stesso tempo è un pugno allo stomaco e che non potrà evitare di farvi provare empatia verso la protagonista della storia, vittima di una madre dispotica e senza supporto da parte del marito.

The Irishman

Capolavoro di Netflix, “The Irishman” è un film di Martin Scorsese, con Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci. Un cast d’eccezione che ci porta nell’America del dopoguerra tramite gli occhi di Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale e criminale invischiato con la mafia. Il film ripercorre la vita di Sheeran e la sua scalata nel mondo della criminalità organizzata, fino ad arrivare a uno dei casi irrisolti che ancora ossessiona gli Stati Uniti: la scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa nel 1975. Perché vederlo? Perché un film che raggruppa tutti questi mostri sacri in una sola pellicola non è qualcosa che si vede tutti i giorni. E perché la storia è davvero mozzafiato, degna di capolavori come “Il Padrino” e “Quei bravi ragazzi”, vere e proprie pietre miliari nella storia del cinema.

Bird Box

Uno dei migliori film Netflix acclamati da pubblico e critica è sicuramente “Bird Box”, pellicola distopica interpretata dalla grande Sandra Bullock. Un viaggio ansiogeno e terrificante, che vi terrà col fiato sospeso dall’inizio alla fine. “Bird Box” è ambientato su un pianeta completamente distrutto, dove i sopravvissuti non devono mai guardare un’entità in grado di assumere le loro peggiori paure e ucciderli. Sandra Bullock è una madre che vuole trovare un rifugio sicuro per i suoi figli: per questo gli mette una benda sugli occhi e intraprende un viaggio alla cieca insieme a loro attraversando la natura selvaggia.



I due Papi

Jonathan Pryce e Anthony Hopkins sono Papa Francesco e Papa Benedetto XVI nello splendido film Netflix “I due Papi”. Scosso dalla direzione che ha preso la Chiesa, completamente contraria alla sua visione, Bergoglio, all’epoca cardinale, chiede a Papa Benedetto il permesso di ritirarsi. Questi, per evitare lo scandalo, gli rivela un segreto in grado di scuotere il Vaticano. Il film ripercorre il rapporto tra i due, spesso conflittuale, ma fatto anche di reciproca stima, che porterà poi alle storiche dimissioni di Benedetto XVI e all’avvento di Papa Francesco.

L’incredibile storia dell’isola delle rose

Acclamato dalla critica, tra i film più belli su Netflix troviamo “L’incredibile storia dell’isola delle rose”, produzione italiana con Elio Germano, Matilda De Angelis e Luca Zingaretti. Tratto dalla storia vera di Giorgio Rosa, racconta lo stato indipendente che lo stesso creò nel 1968 – anno della rivoluzione culturale in tutta Europa – al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali e quindi fuori dalla legge italiana. L’ingegnere Giorgio Rosa non solo vuole andare via dall’Italia, ma vuole farlo alle sue condizioni: in uno Stato dove le leggi e le regole siano fatte da lui. E così chiede udienza al Consiglio d’Europa per mettere in pratica la sua utopia. Tra dramma e commedia, intorno a lui gravitano una serie di improbabili personaggi: una 19enne incinta scappata di casa, un disertore tedesco, un naufrago e il migliore amico di una vita. E insieme cercheranno di cambiare il mondo.

Roma

“Roma” è un film del 2018 scritto e diretto da Alfonso Cuarón: vincitore del Leone d’Oro a Venezia, di tre premi Oscar (Miglior regista, Migliore film straniero e Miglior fotografia) e di due Golden Globe (oltre ad altri riconoscimenti) è uno dei film migliori di Netflix. Realizzato interamente in bianco e nero, segue le vicende di una famiglia messicana a Città del Messico negli anni settanta, durante le mobilitazioni sociali duramente represse dai gruppi paramilitari. In questa pellicola facciamo la conoscenza di Cleo, una domestica al servizio di una famiglia benestante, che tutti i giorni cura la casa e i bambini di Sofia e Antonio. Ben presto si innamora di Fermin, un ragazzo che la mette incinta e poi scappa, minacciando di farle del male nel caso volesse fargli riconoscere il bambino. Cleo porta avanti la gravidanza con l’aiuto di Sofia, nel Messico sconvolto dalle rivolte sociali, che alla fine avrà il suo impatto anche su di lei.

L’ultimo paradiso

“L’ultimo paradiso” è un film drammatico, fiore all’occhiello delle produzioni originali Netflix. Tra i protagonisti troviamo Riccardo Scamarcio, Gaia Bermani Amaral e Antonio Gerardi. È una sorta di Romeo e Giulietta degli anni ’50, che ha come perno centrale il tema dello sfruttamento sul lavoro e l’amore tra due persone fortemente osteggiato dall’antagonista della storia. “L’ultimo paradiso” è ambientato nel 1958 in un piccolo paese del Sud Italia. Ciccio è un contadino di quarant’anni che odia le ingiustizie e chi sfrutta i più deboli per arricchirsi. In una sola parola: il perfido proprietario terriero Cumpà Schettino, che da anni vive del lavoro dei braccianti pagandoli pochissimo e facendogli subire le pene dell’inferno. Ciccio vuole cambiare le cose, ma si innamora della figlia del suo nemico: la bellissima Bianca, con la quale vive una meravigliosa storia d’amore. Ciccio vuole scappare insieme a lei, ma non ha fatto i conti con Cumpà Schettino, che viene a sapere della loro relazione e non ha nessuna intenzione di lasciarli liberi di amarsi.