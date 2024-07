Le serie tv da non perdere ad agosto 2024

Per sopravvivere al caldo estivo bevete tanta acqua e intrattenetevi con una delle serie tv in uscita ad agosto: ecco quali non possiamo perderci

Caldo, sudore e la speranza di poter partire presto per il mare. Ad agosto, l’unico modo per sopravvivere è stare lontani dal sole nelle ore più calde, bere tanta acqua e magari intrattenersi con una bella serie tv davanti a ventilatori e condizionatori insieme alle persone che ci piacciono di più.

Per spezzare l’afa del mese più caldo dell’estate e non lasciarci a bocca asciutta, questo agosto le piattaforme ci regalano le nuovi stagioni di alcune delle serie tv più amate del momento. Ecco quali non potete proprio perdervi.

Le serie tv da non perdere ad agosto

“Come uccidono le brave ragazze”, 1 agosto

Netflix apre agosto col botto pubblicando il primo giorno del mese una nuova miniserie tutta da scoprire: si chiama Come uccidono le brave ragazze e pare avere tutte le carte in regola per catturare la nostra attenzione dall’inizio alla fine.

La nuova miniserie crime-thriller ispirata al bestseller giallo di Holly Jackson ci racconterà in 6 episodi la determinazione di Pip Fitz-Amobi che decide di investigare su un omicidio avvenuto cinque anni prima. La vittima era Andie, una sua compagna di scuola che pare sia sia stata uccisa dal suo ragazzo Sal Singh. Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta della sua colpevolezza e decide di indagare per scoprire il vero assassino.

Ad interpretare la protagonista troveremo Emma Myers, attrice di grande talento che abbiamo imparato a conoscere accanto a Jenna Ortega in Mercoledì.

“The Umbrella Academy 4”, 8 agosto

L’8 agosto Netflix ci riporta all’interno delle storie della famiglia Hargreeves per regalare ai fan il capitolo finale di The Umbrella Academy. Iniziata nel 2019 e ispirata agli omonimi fumetti di Gerard Way, The Umbrella Academy racconta le vicende degli Hargreeves, una serie di ragazzi con i superpoteri che sono stati adottati alla nascita da Reginald per formare una squadra di supereroi.

Dopo le vicende che hanno dovuto affrontare nella terza stagione, i ragazzi sono rimasti senza superpoteri. Decidono così di dividersi e di iniziare una vita molto diversa da quella che hanno vissuto fino a quel momento. Le cose cambiano quando alcuni nuovi nemici cercando di eliminarli, costringendoli a capire come riottenere i poteri e scoprire se riescono ancora a collaborare per salvarsi.

“The Bear 3”, 14 agosto

Ad agosto anche Disney+ decide di tirare fuori tutti i suoi assi nella manica per regalarci le storie più amate dell’ultimo periodo. Il 14 agosto la piattaforma rilascerà l’attesissima terza stagione di The Bear, la serie tv a tema culinario con Jeremy Allen White che oltre ad aver ricevuto incredibili riconoscimenti ha ottenuto ben 23 candidature agli Emmy Awards 2024.

La seconda stagione della serie ha lasciato aperti dei dubbi difficili da ignorare. Dopo un primo servizio superato brillantemente ma non senza qualche intoppo, Carmy era rimasto bloccato nella cella frigorifero al culmine del suo autosabotaggio. Un momento in cui il protagonista era riuscito a minare i rapporti con Claire e Richie. Nel frattempo, Marcus ha ricevuto diverse chiamate perse dall’infermiera di sua madre.

Molto probabilmente la terza stagione chiarirà quindi le sorti della madre di Marcus e se Carmy riuscirà a recuperare i rapporti con Claire e con Richie. Protagonista indiscusso sarà sempre Carmy Berzatto che farà i conti con i suoi demoni interiori per arrivare a un equilibrio. Ancora da capire, come ipotizzano i fan, che tra lo chef e la collega Sydney possa nascere un rapporto più stretto rispetto a quello di solo colleghi.

“Emily in Paris 4” 15 agosto

Grossissima attesa anche per la quarta stagione di Emily in Paris, di cui Netflix lancerà i primi cinque episodi il 15 agosto. Partendo dal mancato matrimonio tra Gabriel e Cammille e la possibilità che i due aspettino un bambino, i fan della serie potranno finalmente rivivere le sensazioni di Emily che, in questa stagione dovrà capire quale uomo tra Gabriel e Alfie è quello giusto per lei e fare i conti con alcuni cambiamenti legati al personale dell’agenzia.

Una stagione che, oltre a inserire nuove dinamiche, vede ben 3 new entry italiane nel cast: Roul Bova, Eugenio Franceschini e Anna Galiena. Per le 5 ultime puntate, invece, dovremo aspettare il 12 settembre.

“Only Murders in the Building 4”, 27 agosto

Oltre alla terza stagione di The Bear, questo agosto Disney+ ha rilascerà anche la quarta stagione di Only Murders in the Building, serie tv ironica e brillante che racconta le vicende di un trio di podcaster amatoriali è alle prese con gli strani eventi che accadono all’interno del loro condominio.

Alla fine della terza stagione i personaggi interpretati da Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short hanno trovato morta la controfigura e amica di Charles. La quarta stagione si concentrerà quindi su due sfide legate a un nuovo mistero: scoprire chi può averla uccisa e capire se fosse lei la vittima oppure l’omicida volesse uccidere Charles. Nel frattempo, a Los Angeles, il loro podcast potrebbe diventare un film.

Tra misteri, ironia e una sana dose di true crime, la quarta stagione di Only Murders in the Building vedrà tornare nel cast attori amatissimi come Meryl Streep e l’arrivo di attrici incredibili come Eva Longoria. Gli ingredienti perfetti per un altro enorme successo per una serie che ha già ottenuto 21 candidature agli Emmy 2024.