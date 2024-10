Selena Gomez torna col sequel de I maghi di Waverly, quando e dove vederlo

Fonte: IPA Selena Gomez

Selena Gomez e il cast di I Maghi di Waverly tornano per la gioia dei fan della storica serie Disney Channel. L’attrice e cantante tornerà a vestire i panni della celebre Alex Russo in I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place, un sequel che ci riporterà nel mondo incantato della famiglia Russo, sospeso tra magia e realtà.

Tra incantesimi, colpi di scena e risate, ecco tutto quello che c’è da sapere prima di immergersi ancora una volta in una delle storie più amate del mondo Disney.

Arriva il sequel de “I Maghi di Waverly”: la trama

Sono passati ormai dodici anni dall’uscita degli ultimi episodi di I Maghi di Waverly, la serie tv che, con le sue quattro stagioni, ha saputo tenere incollati i Millennials grazie alla simpatia di Selena Gomez e del resto del cast.

Le avventure incantate della famiglia Russo ci hanno immerso nel loro mondo unico, dove Alex, Justin e Max si sono destreggiati tra le sfide della vita quotidiana e l’impulso irresistibile di esplorare i propri poteri magici. Tra addestramenti intensi, segreti da custodire gelosamente e incantesimi da nascondere agli amici non maghi, i tre fratelli hanno vissuto esperienze incredibili, apprendendo tutto ciò che potevano da loro padre Jerry.

Ora, i fan più accaniti potranno gioire: a partire dal 30 ottobre 2024, la storia avrà un proseguo. I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place riaprirà le porte del mondo dei Russo, portando nuove storie e avventure.

Troveremo i protagonisti cresciuti, con Justin Russo che ha scelto di vivere una vita lontana dalla magia. I suoi piani vengono stravolti a causa dell’incontro con Billie, una giovane ribelle pronta a intraprendere il suo percorso di addestramento magico. Una sfida tutt’altro che semplice, considerando il suo carattere impetuoso.

“I Maghi di Waverly”, il cast

Il cast del sequel è ricco di volti familiari e amati dal pubblico. Rivedremo David Henrie nel ruolo di Justin, Maria Canals-Barrera come Theresa, David DeLuise come Jerry e Jake T. Austin nei panni di Max.

Ma ci sono anche nuovi personaggi: Janice LeAnn Brown interpreterà Billie, mentre Taylor Cora vestirà i panni di Winter, la sua migliore amica.

Non mancherà poi Selena Gomez, pronta a tornare come guest star nei panni di Alex Russo. Una notizia che non sorprende affatto, considerando il grande lavoro che Selena continua a fare insieme a Disney.

L’attrice è infatti produttrice esecutiva e star insieme a Steve Martin e Martin Short di Only Murders In the Building, serie tv ambientata in un condomino di lusso che racconta le vicende di tre amici inusuali e della loro passione per i podcast, i crimini e gli indizi arrivata ormai alla sua quarta stagione.

Dove vedere “I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place”

Possiamo considerare l’arrivo de I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place come un bellissimo regalo di Halloween. La serie è infatti disponibile a partire dal 30 ottobre 2024 su Disney+ insieme a un catalogo di serie firmate Disney, come Hannah Montana e Raven, perfette per un rewatch nostalgico.