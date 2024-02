Only Murders in the Building 4, quando esce, cast e cosa sappiamo della nuova stagione

Scopriamo cast, data di uscita e trama della attesissima quarta stagione di "Only Murders in the Building"

Fonte: IPA "Only Murders In The Building 4", quando esce e cosa sappiamo della nuova stagione

Gli amanti del true crime e delle serie dramedy possono gioire: la quarta attesissima stagione di Only Murders in the Building sta prendendo forma. Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short torneranno a risolvere misteri e omicidi in una quarta avvincente storia da godersi tutta d’un fiato. Scopriamo qualcosa in più su questa stagione.

“Only Murders in the Building”, la trama della quarta stagione

La terza stagione di Only Murders in the Building ci aveva lasciato con il fiato sospeso: oltre alla chiusura del caso di omicidio dell’attore Ben Glenroy, interpretato da Paul Rudd, le ultime puntate avevano lasciato un finale aperto proprio per via di un altro incredibile colpo di scena. Un nuovo delitto, questa volta a danno della controfigura del Charles di Steve Martin, Sazz Pataki, uccisa da un proiettile, ma non prima di riuscire a scrivere col proprio sangue una frase sul pavimento della cucina.

Sarà quindi compito di Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, inquilini del condominio e amanti del true crime e dei podcast, scoprire il motivo e il colpevole del delitto. Parlando della stagione, Hoffman, il regista della serie, racconta che verrà esplorato il tema delle conseguenze: “Penso che l’idea di ciò che crei sia una cosa che offri al mondo, e a volte non puoi essere preparato per le ripercussioni di ciò che potenzialmente il mondo fa con le tue cose, e per come si sentono a riguardo.”

“Only Murders in the Building”, il cast della quarta stagione

A prendere parte alla quarta stagione tornano ovviamente Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, protagonisti indiscussi della serie. Con grande gioia dei fan, la quarta stagione vedrà il grande ritorno di Meryl Streep, attrice amatissima che nella terza stagione ha interpretato Loretta Durkin, attrice scritturata da Oliver per una sua opera teatrale, per poi finire per provare sentimenti amorosi nei suoi confronti. Un personaggio che i fan temevano di poter perdere, considerando che, alla fine della terza stagione, Loretta era stata scelta per un progetto a Los Angeles.

La serie ha anche annunciato nuovi incredibili personaggi. Tra le new entry più attese, Eva Longoria, reginetta di Desperate Housewives, e Eugene Levy, attore di saghe comiche iconiche come Il padre della sposa e American Pie. Altro nome attesissimo è quello di Molly Shannon, l’attrice comica protagonista del Saturday Night Live che non è nuova al mondo della serialità con le sue interpretazioni in Sex and the City, Will & Grace e The White Lotus. Ancora in forse invece Jesse Williams, ex star di Grey’s Anatomy.

“Only Murders in the Building”: quando e dove vederla

Ancora un velo di mistero sulla quarta stagione della serie, che ci regala suspence non solo per i temi trattati, ma anche per la sua data di uscita. La data definitiva di uscita non è ancora stata dichiarata: dopo lo sciopero del mondo di Hollywood, che ha rallentato di non poco la produzione di film e serie tv, molti progetti hanno dovuto posticipare i release. Molto probabilmente, Only Murders in the Building verrà pubblicata su Disney+ tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2024. Un periodo ancora lungo, ma che non vieta ai fan più accaniti di godersi un doveroso rewatch delle prime tre stagioni.