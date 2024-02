Fonte: Getty Images Meryl Streep e Martin Short

Uno al fianco dell’altra alle premiazioni ufficiali, e fin qui niente di sospetto, d’altronde sono colleghi sul set. Ma sui red carpet giocano decisamente più del dovuto e, ultimamente, più e più volte sono stati paparazzati insieme a cena, fuori da ristoranti alla moda. Tra Meryl Streep e Martin Short, insomma, potrebbe esser scoccata la scintilla. Scopriamo qualcosa di più sul grande attore che ha conquistato la diva de Il diavolo veste Prada.

Meryl Streep e Martin Short: è nuovo amore?

Tutto è iniziato alla cerimonia dei Golden Globe. Meryl Streep e Martin Short erano allo stesso tavolo, i due attori, di 74 e 73 anni, recitano assieme nella divertente serie Only Murders in the Building (dove c’è anche Selena Gomez). Sullo schermo interpretano una coppia di teneri piccioncini e la chimica tra i due prosegue anche fuori dal set.

Alla cerimonia degli award, gli attori si sono fatti notare per numerosi scherzi sul red carpet e per un’innegabile sintonia dimostrata durante la cena. Nel corso delle ultime settimane, i due sono stati beccati assieme anche al di fuori di eventi ufficiali. E risalgono a un paio di giorni fa le foto paparazzate fuori da un ristorante italiano di Los Angeles.

Interrogato da People, Martin Short ha fatto sapere, tramite il suo addetto stampa, che lui e Meryl “sono solamente ottimi amici, nulla di più”. E, ospite del podcast dell’amico Bill Maher, Short ha ribadito: “Non siamo una coppia. Siamo solo amici”.

Entrambi single

Ma i grandi amici, in fondo, non possono diventare qualcosa di più? I presupposti, d’altronde, non mancano. Lo scorso ottobre Meryl Streep, dopo 45 anni di matrimonio, 4 figli e 5 nipoti, ha divorziato dal marito scultore Don Gummer. L’attrice ha dichiarato che i due conducevano vite separata da ormai sei anni, ma è stato solo uno scoop della rivista Page Six a far sì che la notizia divenisse di pubblico dominio.

Martin Short è invece vedovo da quasi 14 anni. La moglie Nancy Dolman è morta nel 2010, a soli 58 anni, a causa di un tumore alle ovaie. I due erano sposati da quasi 30 anni e hanno avuto tre figli. Da quando la moglie è venuta a mancare, l’attore non ha avuto altre relazioni. “Per me lei è ancora qui” ha dichiarato Short, che racconta del suo matrimonio come “un trionfo”.

Chi è Martin Short

Martin Short è uno dei personaggi più noti e rilevanti del teatro comico statunitense, nonché uno dei più popolari conduttori di talk show degli ultimi vent’anni. Ultimo di figli, è nato a Hamilton nella provincia di Ontario, in Canada. Figlio del primo violino dell’orchestra sinfonica nazionale, è cresciuto in una famiglia che, da sempre, ne ha supportato il talento creativo.

Rimasto orfano di entrambi i genitori, Short si laurea e, subito dopo, inizia a lavorare in teatro, protagonista di numerose commedie di successo a Toronto. Resta in Canada fino al 1979, per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove dal teatro passa alla televisione: collabora per la SCTV Comedy Network e si aggiudica tre Emmy e due Tony Awards (i premi più importanti del teatro statunitense).

In seguito, diventa il volto di punta del famosissimo Saturday Night Live e le sue strabilianti imitazione e il magistrale talento comico gli fanno guadagnare l’ingresso nel mondo del cinema. Recita, al fianco di Steve Martin, anche nel famosissimo Il padre della sposa. Dal 1994 è autore di tutti i suoi show e conduce The Martin Short Show, talk show misto di intrattenimento, candidato per sette volte agli Emmy nelle categorie miglior show e miglior conduttore.

Insomma, il curriculum di Short non sfigura affatto accanto a quello dell’incredibile Meryl Streep e i due, insieme, diverrebbero la coppia più talentuosa di Hollywood.