Selena Gomez, il ritorno del minidress raffinato: due look impeccabili in un solo giorno

Selena Gomez sceglie Jacquemus e sfoggia due minidress impeccabili in un solo giorno: rosso acceso e nero asimmetrico, tra raffinatezza e glamour

IPA Selena Gomez, i 10 look che hanno fatto la storia tra trasgressione e ironia

A New York basta un giorno per trasformare le strade in passerelle, soprattutto se a calcarle è Selena Gomez. La cantante e attrice, impegnata tra Rare Beauty e progetti cinematografici, ha conquistato i riflettori con due outfit diversi ma legati da un unico filo conduttore: il ritorno del minidress raffinato, capace di essere elegante senza mai risultare eccessivo. Due look, uno rosso e uno nero, che confermano ancora una volta come Selena riesca a muoversi tra moda e quotidianità con naturalezza e quel tocco di glamour che la rende irresistibile.

Selena Gomez e il look rosso acceso a New York

Per la sua prima apparizione, Selena Gomez ha scelto un abito rosso brillante firmato Jacquemus, corto e dalle linee pulite, con maniche corte e un fit che valorizza la silhouette senza rinunciare al comfort. Un chiaro richiamo all’estetica del tomato girl summer, la tendenza che ha spopolato negli ultimi mesi e che Selena interpreta con freschezza e maturità.

IPA

A completare il look, décolleté slingback rosso rubino a punta, perfettamente in tinta con l’abito e capaci di slanciare ulteriormente la figura. Gli occhiali da sole neri a taglio rettangolare hanno aggiunto un tocco di mistero, mentre il make-up luminoso firmato dal suo fidato Hung Vanngo ha valorizzato la carnagione. I capelli, curati da Renato Campora, erano lasciati morbidi e leggermente ondulati, con riga centrale: un’acconciatura semplice ma di grande impatto.

IPA

Cambio outfit: nero elegante con twist asimmetrico

Nel pomeriggio, Selena ha cambiato registro senza abbandonare il tema del minidress. Stavolta il colore è stato il nero, sempre Jacquemus, ma con un dettaglio che fa la differenza: una manica asimmetrica drappeggiata che ha trasformato un abito semplice in un capo sofisticato e moderno.

IPA

Per le scarpe, la cantante ha scelto mules open-toe nere con tacco sottile, perfette per dare continuità alla palette monocromatica e lasciare che fosse il taglio dell’abito a catturare lo sguardo. Anche qui, il beauty look ha giocato sulla naturalezza: pelle glow, labbra nude e capelli sciolti con movimento leggero sulle punte. Non mancava un dettaglio da vera diva: una manicure rossa lucida, che ha legato idealmente i due outfit della giornata.

IPA

Minidress, ma con eleganza

Ciò che rende interessante questa doppia apparizione è la capacità di Selena Gomez di reinterpretare il minidress in chiave demure, ovvero raffinata e mai eccessiva. Nonostante gli orli corti, le linee restano pulite e bilanciate da scolli accollati, maniche strutturate e dettagli sartoriali. Un equilibrio che lo rende non solo adatto al giorno e agli impegni lavorativi, ma anche facilmente trasformabile per la sera.

Selena conferma così la sua cifra stilistica: pur amando i grandi abiti da red carpet in pieno stile Old Hollywood, nella vita di tutti i giorni riesce a declinare capi pratici con una grazia che poche altre star possiedono. Due look coerenti, chic e mai banali, che raccontano una donna in pieno controllo della sua immagine e della sua femminilità.