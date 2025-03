Non è mai troppo tardi per innamorarsi e pare proprio che Meryl Streep stia nuovamente sperimentando il più bello dei mali a 75 anni

Fonte: IPA Meryl Streep e Martin Short

Da oltre un anno, Meryl Streep e Martin Short sono al centro di insistenti voci su una loro possibile relazione. E nonostante le continue smentite, le indiscrezioni sono tornate a farsi sentire con ancora maggiore insistenza dopo le recenti rivelazioni di Page Six, secondo cui i due attori non solo starebbero insieme, ma avrebbero una relazione già da diverso tempo.

Meryl Streep, l’amore per Martin Short a 75 anni

Secondo una fonte vicina alla presunta coppia, il loro legame sarebbe nato inaspettatamente, senza che nessuno dei due stesse cercando attivamente una relazione. “La loro storia d’amore li ha colti di sorpresa“, ha dichiarato l’insider, aggiungendo che amici e familiari avrebbero accolto con grande favore questa unione. “Tutti loro approvano assolutamente la loro unione e pensano che siano adorabili insieme”.

Le voci sul loro amore hanno iniziato a circolare con più insistenza nel 2024, quando Meryl Streep e Martin Short sono stati visti insieme in diverse occasioni. I due attori, che interpretano gli amanti Loretta Durkin e Oliver Putnam nella serie di successo Only Murders in the Building su Hulu, sono stati fotografati mano nella mano durante un evento promozionale dello show lo scorso agosto. Gesti affettuosi che hanno alimentato la possibilità di un coinvolgimento sentimentale anche al di fuori del set.

Le indiscrezioni sono diventate quasi una conferma a seguito del recente reportage condotto dal Daily Mail, secondo il quale la loro relazione sarebbe nata proprio sul set della serie. “Meryl e Martin hanno negato il loro coinvolgimento sentimentale mesi fa“, ha detto una fonte anonima, “ma ormai sono il segreto peggio custodito dell’intera produzione. Nessuno chiede loro nulla perché la risposta sembra evidente”.

Il legame di Martin Short con Meryl Streep

Martin Short ha sempre espresso grande ammirazione per Meryl Streep, definendola un’amica speciale. In un’intervista a Extra, l’attore ha dichiarato: “Penso che un’amicizia cresca sempre quando lavori con qualcuno che ami e ammiri”. Ma le continue apparizioni pubbliche dei due insieme, come l’ultima foto condivisa da Jennifer Lopez in cui sono ritratti l’uno accanto all’altra, continuano ad alimentare il gossip. Recentemente, TMZ ha riferito che Streep e Short sono arrivati insieme al Saturday Night Live, scendendo dalla stessa auto, un ulteriore dettaglio che ha contribuito a far crescere la convinzione che siano ormai diventati una coppia.

Le voci su un possibile legame tra i due attori hanno iniziato a circolare poco dopo l’annuncio della separazione di Meryl Streep dal marito Don Gummer, con cui è stata sposata dal 1978. I due hanno avuto quattro figli: Henry (45 anni), Mamie (41), Grace (38) e Louisa (33). Sebbene la separazione fosse avvenuta già nel 2017, la notizia è stata resa pubblica solo nell’ottobre 2023. “Don Gummer e Meryl Streep sono separati da più di sei anni e, anche se si prenderanno sempre cura l’uno dell’altra, hanno scelto di vivere vite separate”, si leggeva nella dichiarazione condivisa con Page Six.

Anche Martin Short ha un passato sentimentale segnato dalla perdita. L’attore ha sposato Nancy Dolman nel 1980 e il loro matrimonio è durato fino al 2010, quando Dolman è scomparsa a causa di un cancro. Insieme hanno avuto tre figli: Katherine (41), Oliver (38) e Henry (35). In un’intervista del 2019 all’AARP, Short aveva ricordato il loro legame dicendo: “Il nostro matrimonio è stato un trionfo. È dura non averla più con me”. Aveva inoltre rivelato di continuare a sentirsi legato alla moglie scomparsa: “Parlo ancora con lei. È come se fosse sempre qui”.