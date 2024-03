Fedez perde Chi vuol essere milionario? E Mediaset ripunta su La Talpa

Fonte: Getty Images Fedez

Nuova batosta per Fedez: il cantante non sarà il nuovo conduttore di Chi vuol essere milionario? come si vociferava qualche tempo fa. È saltato l’accordo tra la società di produzione del game show – la Fremantle – e La7, che sembrava pronta a prendere quello che per tanti anni è stato uno dei programmi più seguiti di Canale 5.

Fedez non sarà più il nuovo conduttore di Chi vuol essere milionario?

Come riporta Dagospia, il presunto trasloco di Chi vuol essere milionario? su La7 sarebbe fallito per motivi di budget. Ne ha approfittato Mediaset per rinnovare il legame con lo storico format prodotto da Fremantle. Per ora, però, non è stato ancora stabilito quando sarà prodotta una nuova stagione.

Per il momento, Gerry Scotti – storico conduttore della versione italiana di Chi vuol essere milionario?, che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2000 – tornerà in preserale a maggio con il reboot de La Ruota della Fortuna. Intanto Mediaset pensa ad un altro programma: La Talpa. Pare che il reality show tornerà finalmente in tv nella prossima stagione televisiva dopo le varie insistenze del pubblico.

“Forse è la volta buona. Il pubblico richiede da anni il ritorno in video del reality-game La Talpa, Mediaset ha più volte annunciato l’arrivo di una nuova edizione ma il programma non è mai andato in onda”, riporta Dagospia, aggiungendo che lo show sarà prodotto da Fremantle ma che non sostituirà il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

E poi: “Stando alle nostre fonti, sarebbe stato fatto un passo avanti: il programma sarà prodotto dalla società di produzione Fremantle (Italia’s got Talent, XFactor, The Voice per citare qualche titolo). Un ritorno in onda previsto nella prossima stagione ma, a differenza di quanto circolato, non al posto del Grande Fratello che sarà riconfermato anche nella stagione 2024/2025″.

Fedez e Chiara Ferragni più lontani che mai

Non è un buon periodo per Fedez, da settimane alle prese con una profonda crisi con la moglie Chiara Ferragni. La coppia non ha ancora confermato la rottura definitiva ma non si fa vedere più insieme. L’imprenditrice digitale è volata a Dubai, con i figli Leone e Vittoria, per qualche giorno al caldo senza il marito.

A Striscia la notizia Fedez ha risposto a chi insinua che i problemi con Chiara Ferragni siano solo una strategia per salvaguardare le rispettive aziende: “Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango”.

All’inviato Valerio Staffelli Fedez – vero nome Federico Lucia – ha anche smentito i gossip diffusi da Elisa De Panicis, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha assicurato di aver visto il cantante alle sfilate di Parigi mentre baciava un’altra donna che non era Chiara Ferragni.

“Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?”, ha tagliato corto Fedez, che ha inoltre annunciato che presto tornerà ad lavorare nel mondo dei podcast nonostante la chiusura momentanea di Muschio Selvaggio, arrivata dopo i problemi giudiziari con l’ex amico e collega Luis Sal.