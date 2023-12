Fonte: IPA Fedez

Fedez non condurrà Il Milionario su La7. Sembra infatti che il programma sia finito in soffitta fino a data da decidersi, facendo così saltare la presentazione – rimasta presunta – del rapper di Rozzano. Lui, infatti, non aveva mai confermato l’ingaggio né il suo debutto come conduttore televisivo sebbene la notizia non fosse stata smentita.

Stop a Il Milionario di Fedez

L’indiscrezione era circolata sulle colonne di Libero e aveva fatto subito scalpore. Da un lato perché Fedez è un personaggio divisivo e dall’altro per l’approdo del format su una rete diversa da Canale5. Sarebbe stata inoltre la prima prova da conduttore dell’artista di Rozzano per il piccolo schermo, molto diversa dalla concezione di Muschio Selvaggio, ma sembra che la prima sia rimandata.

A smentire il debutto è stato Dagospia, che spiega come il programma – storico quiz prodotto da Freemantle – sia finito in panchina con grande rapidità. D’altronde, non se ne conoscevano i dettagli – se si fa eccezione per il nome del conduttore circolato velocemente – e c’erano molti dubbi anche sul titolo. Adesso, a distanza di poco dalle voci di corridoio, è tutto rinviato a data da decidersi. Intanto, Fedez ha condotto la sua ultima puntata del suo podcast con Mr Marra prima delle festività natalizie.

Le vacanze da sogno di Fedez e Chiara Ferragni

E, a proposito di milioni, Fedez e Chiara Ferragni hanno già deciso di trascorrere le vacanze natalizie lontani da casa. Le sue dichiarazioni hanno già suscitato un’ondata di polemiche: “Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa?”, ha commentato ironicamente l’artista e giudice di X Factor (che ha vinto con Sarafine), spiegando perché abbiano scelto di passare diversi giorni fuori casa: “No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa”. Incerta la destinazione o, perlomeno, Fedez non ne è ancora a conoscenza.

Sono mesi di ripresa, per lui, che ha superato un nuovo e serissimo problema di salute. È stato infatti ricoverato per otto giorni al Fatebenefratelli di Milano, dove si è sottoposto alle cure per risolvere una doppia emorragia interna a causa della quale ha rischiato la vita. Sua moglie è sempre stata al suo fianco, insieme alla famiglia che dava continui aggiornamenti sulla sua salute, e solo di recente si sono trasferiti nella nuova casa che è di loro proprietà. Il vecchio appartamento era infatti in affitto ed è stato restituito al proprietario, che l’ha reso nuovamente disponibile.

A fare da cornice a questa vita che gli ha dato una nuova chance ci sono i suoi figli, che riempiono le sue giornate, e la cagnolina Paloma con la quale sembra avere un rapporto molto speciale. La bellissima golden retriver è entrata a far parte della famiglia dopo la scomparsa di Matilda – che ha tenuto loro compagnia per molti anni – e che si sta abituando ai loro ritmi e alla nuova casa in cui si sono appena trasferiti.