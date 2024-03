Fonte: IPA Fedez

Non sono giorni facili per Fedez, che ha preso la difficile decisione di fermare Muschio Selvaggio, il podcast iniziato con Luis Sal e continuato con Mr Marra. Da tempo c’è un’atmosfera malinconica e nostalgica sul profilo Instagram del rapper, complice, forse, la crisi nera con Chiara Ferragni. Sui social, condivide ricordi del passato, come la sua cameretta da ragazzo, dove ha portato i figli, Leone e Vittoria. Ha pubblicato “l’inizio di tutto”, avvenuto 13 anni fa, con Penisola che non c’è.

Fedez nostalgico su Instagram: ripercorre “l’inizio di tutto”

La nostalgia è uno degli stati d’animo più diffusi dopo una separazione, quando si sta affrontando un momento di crisi. Dopo essere andato via di casa, la magnifica abitazione condivisa con Chiara Ferragni, in cui si erano trasferiti da pochi mesi, per Fedez è iniziato un nuovo periodo. Di assestamento, come è ovvio. Oltre a questo enorme cambiamento, ha scelto di chiudere Muschio Selvaggio, dal momento in cui il podcast è oggetto di una controversia legale e, secondo le parole dell’artista, “sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”.

Su Instagram, ha ringraziato i fan per i tanti messaggi di affetto e in seguito ha arricchito i suoi contenuti con una stories in cui ripercorre un momento per lui importante, ovvero l’inizio di tutto, menzionando gli amati genitori, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, conosciuta da tutti come “Tatiana”. Un post “amarcord”, in cui ha persino salutato la sua ex fidanzata, ovvero Silvia Brigatti.

“Sono molto legato a Penisola che non c’è, perché è stato il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica. Tra i concerti più belli della mia vita credo che ci sia quello che ho fatto quando è uscito a Leoncavallo, un centro sociale di Milano, con mia mamma e mio papà che vendevano fuori i CD e le magliette, avevano fatto un baracchino. Fu un concerto veramente figo, sto invecchiando, raga. Ma fan#### la nostalgia”. Ha condiviso anche un piccolo fun fact, ovvero una curiosità divertente. “Avevo speso tutti i soldi che avevo per registrare il disco e non avevo più denaro per girare i video. Ho comprato una telecamerina e ho imparato a girare e montare video, per necessità. I primi video che uscirono erano girati dalla mia ex fidanzata (Silvia Brigatti, n.d.r.), che saluto, e poi erano montati da me”.

La crisi con Chiara Ferragni e la chiusura di Muschio Selvaggio

Dopo il Pandoro-Gate, in casa Ferragnez niente è stato più lo stesso. Una profonda crisi ha spaccato la coppia: un momento difficoltoso, confermato da Fedez e Chiara Ferragni stessa. Ma, poco dopo, è arrivata l’ordinanza del Tribunale riguardo a Muschio Selvaggio, il podcast co-condotto e co-fondato con Luis Sal: dopo aver “smentito” in parte la versione condivisa dallo YouTuber, Fedez ha deciso insieme a Mr Marra di fermare i contenuti. Si parla unicamente di tre puntate già registrate e poi lo stop, in attesa della causa, che non è ancora iniziata, come ha sottolineato il rapper stesso. La vicenda è solamente agli inizi.