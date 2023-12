Fonte: IPA Sarafine

Dopo 7 spumeggianti, imprevedibili Live, X Factor è purtroppo giunto al termine. L’ultimo live ci ha regalato una serie di emozioni che, tra duetti, manche dei best of e inediti, ci hanno portati a decretare che, tra i quattro finalisti, ad avere il tanto agognato fattore X è Sarafine. Scopriamo chi è la vincitrice della 17esima edizione di X Factor.

Chi è Sarafine, la vincitrice di “X Factor” 2023

Dopo 7 puntate condite di super ospiti, esibizioni, liti tra giudici e soprattutto tanta buona musica la 17esima edizione di X Factor si è conclusa con Sarafine vincitrice. La cantante e produttrice, il cui vero nome è Sara Sorrenti, è riuscita a farci ballare mixando la sua incredibile voce con elementi musicali che spaziano dalla musica elettronica a quella leggera, non risultando mai scontata. Trentaquattro anni, la cantante è originaria di Vibo Valentia, in Calabria, dopo la laurea in economia aziendale si è trasferita a Bruxelles per lavorare come assistente amministrativa, impiego che ha poi abbandonato per seguire il suo sogno: fare della musica il suo mestiere.

Entrata a X Factor con 4 sì alle audizioni grazie al suo inedito Malati di gioia, brano che racconta in modo ironico la situazione lavorativa e non della generazione dei Millennials, la cantante ha poi superato Bootcamp e Home Visit entrando nella squadra capitanata da Fedez. Assegnazione dopo assegnazione ha espresso tutto il suo talento rivendicando la possibilità di raggiungere i suoi sogni deviando da una concezione di futuro già scritto, canonico, senza arrendersi alla possibilità di dover lavorare in un campo che non è fatto per lei e trovando la sua strada rischiando.

Fonte: IPA

Scelta che è stata premiata da giudici e pubblico: Sarafine non è mai finita al ballottaggio e sia il suo giudice che Ambra, Dargen e perfino Morgan, hanno sempre riconosciuto la sua maturità artistica e il suo talento. Con la sua musica e il sostegno dell’iconico fratello urlatore, insieme al fidato pupazzo Fausto, Sarafine ci piace tantissimo perché è stata un esempio di come, grazie alla sua musica, si possa combattere per un sogno, diventando manifesto per tutte quelle persone che vivono una vita che non li soddisfa e che potrebbero riuscire a darle una svolta epocale.

“Malati di gioia”: testo dell’inedito di Sarafine

An apple a day keeps the doctor away

What if Today I want the doctor to stay

Malati di gioia, Benvenuti!

Questo è il vostro show.

E come Pinocchio nel paese del Balocchio

Voglio vedervi volare con la fantasia

O citando il poeta Franchino

Voglio vedere…

La magia

Ho completato gli studi non brillantemente in economia aziendale

Ho accumulato una carriera di sette anni in fiscalità internazionale

Parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male

Ma Signori e Signore se c’è una cosa che so veramente fare è

Ballare

Faccio parte di quella generazione di Italiani che

dimmi tre pregi e tre difetti che non sono veramente difetti

Che anche se sei introverso

Leadership

Soft skills

Team Building

Time management

AWANAGANA

Che chi sei tu cosa vuoi è superfluo perché

È cosi che va il mondo

È cosi che va il mondo

Signore e Signori con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo

Io oggi resto.