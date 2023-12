Fonte: IPA Ambra Angiolini e Sarafine alla finale di "X Factor 2023"

Si è conclusa un’altra edizione e anche X Factor 2023 chiude i battenti, almeno per quest’anno. Giovedì 7 dicembre, mentre il Teatro alla Scala ospitava il Don Carlo di Giuseppe Verdi, qualche chilometro più in là il Forum di Assago ospitava i finalisti del più seguito dei talent canori. Condotta come sempre da Francesca Michielin, con Fedez, Dargen D’amico e Ambra Angiolini al tavolo dei giudici, la finale ha visto come super ospite il grande Gianni Morandi – e non ci dispiacerebbe ritrovarlo come giudice il prossimo anno.

Durante la puntata finale si sono susseguite tre diverse manches. Nella prima i concorrenti rimasti a contendersi la vittoria si sono esibiti in un medley dei loro brani preferiti. Il secondo tempo li ha visti duettare con grandi nomi della musica: gli Stunt Pilots con Omar Pedrini; Il Solito Dandy con Francesco Gabbani; Sarafine con gli Ofenbach e Maria Tomba con M¥SS KETA. Infine, il pubblico ha potuto riascoltare gli inediti dei talenti in gara.

A trionfare è stata la scommessa di Fedez di questa edizione: Sarafine. È lei ad ottenere il titolo di vincitrice di X Factor 2023, battendo Maria Tomba (quarta), il solito Dandy (terzo), gli Stunt Pilots (secondi). Ma quali voti dare ai protagonisti? Scopriamoli insieme.

Francesca Michielin brilla come non mai: 8

Seconda edizione da conduttrice per l’ex concorrente Francesca Michielin. Tutto inizia a filare liscio per lei, ha imparato a tenere il palco e, soprattutto, a tenere a bada gli indisciplinati giudizi. Stasera era la protagonista ed era vestita da tale. In nero lungo con un abito ricoperto di cristalli, padrona di casa impeccabile.

Gianni Morandi, lo vogliamo come giudice: 10

Fonte: IPA

Arrivato per insegnare a tutti come si fa. Come si fa a essere in scena da mezzo secolo e restare sempre sulla cresta dell’onda. A sfornare un successo dopo l’altro senza mai perdere simpatia ed umiltà. Gianni Morandi è una ventata di pura energia, il pubblico lo ascolta estasiato e lui non si nega, regalando un paio di canzoni extra. Il prossimo anno lo vogliamo al tavolo dei giudici.

Ambra Angiolini, il look è incredibile. Voto: 10

Fonte: IPA

Ambra Angiolini è stata la mamma chioccia di quest’edizione, con una parola buona per tutti e comprensione a palate. Paladina del girl power stasera si è sperticata – a buona ragione – in complimenti per la giovanissima Maria Tomba. Il tutto con un look da lasciare senza fiato: un abito nero dalla scollatura vertiginosa sopra una gonna ricoperta di paillettes. Wow.

Fedez, sottotono: 6

Fonte: IPA

Il look è castigato – sarebbe stato perfetto alla prima della Scala – e anche Fedez stesso sembra a dir poco trattenuto. Incoraggia i concorrenti, sorride alle telecamere, elargisce i suoi giudizi e porta a casa il compitino. Qualche battutina c’è, mancano però la verve e la grinta che sappiamo il rapper possiede in abbondanza.

Dargen D’Amico, polemica trattenuta: 7 e mezzo

Fonte: IPA

Originale e provocatorio sempre e comunque, ma alla finale non gli riesce al meglio. Ci è piaciuta la gentilezza riservata a tutti i concorrenti alle prese con l’agitazione da fine scuola. Ci ha convinti meno il giacchino in stile Chanel (avrebbe dovuto far ridere o denunciare una nuova vocazione fashion?). Adesso che Morgan non c’è più serve qualcuno che faccia polemica, lui ci prova – ad esempio contro la “ludopatia incentivata dallo Stato” e con l’ipotesi di un abbandono al programma – ma non va mai fino in fondo.

Maria Tomba, icona della Gen Z: 9

Fonte: IPA

Appartiene alla generazione che più sfrutta i famosi filtri di TikTok, ma lei di filtro non ne ha nessuno. Contraddittoria, incoerente e spudorata. Maria Tomba è emblema della Generazione Z, senza paura di esprimere le proprie emozioni a 360°, fiera della sua unicità. E che meraviglia quei glitter sui capelli.

Il Solito Dandy, sali e scendi di emozioni: 7

Fonte: IPA

Tra i concorrenti più originali di quest’edizione, in grado di recuperare e stravolgere i più triti classici del pop italiano, Il Solito Dandy alla finale ha dato tutto. Musica dance e interpretazioni più intime. Sguardi languidi e salti sul palco. Qui per vincere o, in ogni caso, per godersela fino in fondo. Bravo.

Stunt Pilots, quota rock: 8

Fonte: IPA

La quota rock di questa finale. Di arrivare fino all’ultima puntata non ci credevano, anzi, come dicono loro “non ci avrebbero scommesso un euro”, ma ce l’hanno fatta ed erano emozionatissimi. La loro emozione era palese, ma l’hanno ben gestita abbandonandosi all’euforia del forum. Sul palco c’erano fuoco e fiamme, letteralmente.

Sarafine, “canta come mangia”: VINCITRICE

Fonte: IPA

Era la scommessa di quest’edizione, ci si chiedeva se il pubblico generalista di X Factor fosse pronto ad apprezzare una produttrice musicale. La risposta è sì, Sarafine è piaciuta. Ed è piaciuta così tanto da guadagnarsi il titolo di vincitrice di X Factor 2023. Standing ovation del pubblico in visibilio e meritatissimi complimenti. La preferita è proprio lei, forse perché, così come consigliatole dal fratello, “canta come mangia”.