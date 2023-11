Cifre da capogiro quelle richieste per andare a vivere nel vecchio attico di Chiara Ferragni e Fedez a CityLife

Vivere nella casa di un’influencer, anzi dell’influencer. È tornato sul mercato, disponibile all’affitto, l’appartamento milanese dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez si sono finalmente trasferiti nella loro nuova casa di proprietà, lasciando libero l’appartamento che ha fatto da sfondo alle loro stories Instagram degli ultimi anni. Per trasformarlo in casa propria, però, serve un portafoglio a dir poco consistente.

Il vecchio attico a CityLife dei Ferragnez

Se CityLife è diventato uno dei quartieri più richiesti di Milano, il merito è anche di Chiara Ferragni e Fedez, che lo hanno scelto come luogo del loro nido d’amore. La prima casa dei piccioncini aveva infatti sede nelle residenze Hadid e, qualche anno dopo, la coppia si è spostata poco più in là, nel complesso residenziale che prende il nome di Libeskind, disegnato dall’architetto polacco Daniel Libeskind.

Si tratta di diversi edifici che spaziano dai 5 ai 13 piani, con moderne facciate dalle forme assimetriche, terrazzi coperti e numerose aree verdi condominiali. Tutti gli appartamenti, dai bilocali a quelli più grandi a due piani, sono dotati di un avanzato sistema di domotica che permette di controllare il sistema di riscaldamento anche da remoto.

Della residenza Libeskind i Ferragnez occupavano gli ultimi due piani: un grande attico di circa 300 metri quadrati, più un grande terrazzo con vista sulla torre Allianz. Al piano inferiore si trovano un vasto salotto con sala da pranzo open space; una spaziosa cucina con elettrodomestici di ultima generazione e una palestra. Si prosegue poi con la zona notte: camera degli ospiti con bagno privato; camera dei bambini (anch’essa con bagno en suite); camera padronale; bagno principale e la cabina armadio di Fedez. Il piano superiore soppalcato è stato quasi interamente occupato dall’immenso guardaroba di Chiara Ferragni, con un po’ di spazio per la collezione di gadget e giochi del marito.

10.000 euro per vivere come i Ferragnez

Nel grande attico di CityLife Chiara Ferragni e Fedez, assieme ai piccoli Leone e Vittoria, stavano in affitto. L’appartamento era stato proposto loro con un prezzo in promozione per attirare nuovi residenti nel complesso – mossa vincente da parte degli agenti immobiliari. Ma quanto pagavano al mese i Ferragnez?

In media, il prezzo di un affitto nelle residenze CityLife parte da circa 3.500 euro al mese per una superficie di 150 metri quadrati. Il prezzo aumenta con l’aumentare del piano. Considerato dunque che il rapper e l’influencer occupavano ben 300 mq all’ultimo piano, si può dedurre che la coppia pagasse, ogni mese, una cifra che sfiorava i 10.000 euro. Ed è questo il prezzo richiesto per vivere nella vecchia casa dei Ferragnez.

La nuova casa dei Ferragnez

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez, dove si sono appena trasferiti ma hanno già pronto l’albero di Natale, è molto simile alla precedente. Si tratta sempre di un attico, inserito nello stesso contesto di CityLife. Stavolta, però, l’appartamento si trova tutto su un piano, con ben tre stanze intere dedicate al guardaroba dell’influencer e un bagno privato per ogni componente della famiglia.

Oltre al nuovo attico milanese, la coppia ha anche recentemente acquistato un’elegante villa sul Lago di Como. Una residenza decisamente diversa dal solito, dallo stile classico e antico. Con un affaccio da sogno sul blu dello stesso specchio d’acqua scelto come luogo del cuore da George Clooney.