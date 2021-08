Gregoraci, Elia e Papi nel nuovo Scherzi a Parte: l’indiscrezione

editato in: da

Il nuovo Scherzi a Parte è confermato. Lo storico programma di Canale5 ha anche un conduttore d’eccezione, Enrico Papi, che per l’occasione torna a Mediaset dopo anni di lontananza e una grande carriera nella rete Discovery.

A guidare questa nuova edizione, però, non sarà solo. Secondo TvBlog, sembrerebbe che si stia valutando la possibilità di affiancargli Elisabetta Gregoraci, reduce dal grande successo e dal rilancio ottenuto con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Dopo il reality, la bella conduttrice calabrese non si è fermata e ha continuato con il suo lavoro in tv. Radionorba l’ha fortemente voluta per la guida di Cornetto Battiti Live con Alan Palmieri, mentre si parla anche di un programma tutto suo che però è ancora in via di definizione. Niente di fatto, invece, per lo show comico Honululu, che sarà condotto da Fatima Trotta.

Non solo. Elisabetta Gregoraci potrebbe anche rincontrare una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip: la temutissima Antonella Elia. Le due sarebbero infatti le conduttrici designate per la nuova edizione di Scherzi a Parte a guida Papi, in programma per il 19 settembre.

L’impianto dello show rimane il medesimo di quello conosciuto fin dalla prima edizione, sebbene con qualche aggiustamento necessario per mettersi al passo con i tempi. L’accoppiata Elia-Gregoraci è certamente quella più strana e accattivante di questa nuova edizione, portata come indiscrezione per molto tempo e finalmente confermata sotto la conduzione di Enrico Papi.

Per Antonella Elia, poi, si è anche chiuso il capitolo GFVip. Concorrente prima e opinionista poi, la showgirl piemontese si è distinta per le sue critiche pungenti (anche rivolte alla Gregoraci) e per la sua sincerità così dissacrante da risultare, talvolta, esagerata. In qualche occasione, Alfonso Signorini ha scelto di dissociarsi dalle sue dichiarazioni, sebbene l’abbia fortemente voluta al suo fianco come commentatrice.

La nuova edizione del reality non la vedrà quindi tra le poltrone del GF, prese da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A darne la conferma è stata proprio la diretta interessata, che è anche entrata nel merito delle strategia autoriale del programma che l’avrebbe costretta – sempre a suo dire – a pronunciare una battuta di dubbio gusto sulla De Grenet, definita “regina del Gorgonzola”.