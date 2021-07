Drag Race Italia, Zorzi e Chiara Francini in giuria. I palinsesti Discovery

editato in: da

Un palinsesto ricco di novità e riconferme quello presentato da Discovery Italia per la stagione 2021 – 2022 a partire da un programma molto atteso: Drag Race Italia che debutterà in streaming su Discovery + a novembre.

Del talent show, che prevede una competizione tra Drag Queen, è stata presentata anche la giuria che vedrà Tommaso Zorzi, insieme a Chiara Francini e alla drag Priscilla valutare i vari concorrenti. Si tratta di uno show molto atteso che vanta tante edizioni in tutto il mondo e 19 Emmy Awards.

Tommaso Zorzi, quindi, sbarca su Discovery +. Per l’influencer e conduttore è un periodo davvero intenso dal punto di vista professionale, dalla vittoria del Grande Fratello Vip, sino al ruolo di opinionista durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Chiara Francini, invece tra gli ultimi lavori ha preso parte al film del 2021 Addio al nubilato tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, mentre nel 2020 è stato pubblicato il suo quarto romanzo: Il cielo stellato fa le fusa. Tra i giudici anche la drag Priscilla, ovvero l’artista Mariano Gallo.

Ma i palinsesti di Discovery sono molto ricchi, con tanti canali e trasmissioni.

Real time

Su Real Time è stato confermato il programma Bake Off nelle due versioni: Dolci in forno partirà dal 3 settembre, mentre Dolci sotto un tetto da gennaio, Primo Appuntamento (da settembre e poi da gennaio) con Flavio Montrucchio e lo spin – off Crociera, Cake Star: pasticcerie in sfida da febbraio con Katia Follesa e Damiano Carrara e Il Salone delle Meraviglie da gennaio con Federico Lauri. Tornerà anche Il Castello delle cerimonie da settembre.

A luglio in programma anche Discovering Simo con Simona Ventura impegnata in una nuova edizione del programma.

Per quanto riguarda le novità la prima in calendario è prevista a luglio, si tratta di D’amore e D’accordo con Katia Follesa dal 5 luglio. Tra gli altri show C’era una volta l’amore per le coppie in crisi con Michela Giraud e infine You, me and my ex. In autunno prederà il via Beauty Bus di Federica Lauri.

Discovery +

Discovery +, il canale in streaming oltre a Drag Race Italia, prevede la messa in onda di Back in Time – Un amore da favola un daiting show con come protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze che si dovranno corteggiare ma tornando all’Ottocento, quindi senza tecnologia o look attuali. Tra gli altri show in programma si possono ricordare: Sex, Lies & Chadia un talk con Chadia Rodriguez e Clio back Home con protagonista Clao MakeUp, Taraballa – Finché c’è dolce c’è speranza dal 2 luglio con Damiano Carrara e influencer e vip che si sfidano a creare dolci.

Nove

Novità e conferme anche per il canale Nove. Tra i nuovi ingressi Aldo Giovanni e Giacomo con una serata inedita a novembre e Teresa Mannino con un programma che deve essere ancora svelato. Ritorna, invece, Il contadino cerca moglie con un’edizione rinnovata condotta da Gabriele Corsi e Wild teen – Contadini in erba che sarà trasmesso a inzio 2022. Game show invece per Paolo Conticini che a ottobre andrà in onda nella fascia preserale con Cash or Trash – Chi offre di più?. Tra le conferme si possono ricordare Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza da fine settembre, Deal With it – stai al gioco con Garbiele Corsi, da settembre.

Tra le altre conferme dei palinsesti Discovery si può ricordare Il boss del paranormal con Daniele Bossari da novembre su Dmax, mentre tra le novità su Motor Trend ci sarà Tomaso Trussardi che andrà in onda con due speciali da ottobre su progetti “restomod”, mentre da dicembre Mario Biondi sarà protagonista di Electromod in cui lo di vedrà girare l’Italia alla ricerca di vetture vintage da trasformare in modelli elettrici. Su Food Network, invece, torna Benedetta Rossi con Fatto in casa per voi. Tra gli altri show in programma di possono ricordare L’Italia a morsi con Chiara Maci da settembre e da ottobre anche la versione L’Italia a morsi al ristorante con Simone Rugiati.