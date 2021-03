Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi opinionista al posto della Lamborghini

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Tommaso Zorzi sarà opinionista a L’Isola dei Famosi, nella nuova edizione del reality condotto per la prima volta da Ilary Blasi e in partenza da lunedì 15 marzo. Con somma gioia dei tantissimi fan, che fino all’ultimo hanno sperato di vedere il proprio beniamino di nuovo in tv, il fresco vincitore del GF Vip 5 entra nel cast del programma al posto di Elettra Lamborghini.

Un cambio di programma necessario a poche ore dall’annuncio della ricca ereditiera che ha comunicato ai follower di essere positiva al Covid con un video su Instagram. La Regina del Twerk sarà costretta alla quarantena, mentre Zorzi si prepara ad affrontare questa nuova avventura su Canale 5 al fianco dell’altra opinionista del reality, la cantante Iva Zanicchi.

Sebbene Tommy – come lo chiamano affettuosamente i fan sui social – sia uscito trionfante dalla Casa più spiata d’Italia da appena dieci giorni, sin da subito è stato al centro dei rumors su presunte partecipazioni a programmi tv di successo, non solo l’Isola ma anche Amici di Maria De Filippi. Tra l’altro in un primo momento Zorzi aveva dato le negativa a Ilary Blasi, spiegando le ragioni di questo “no” in un’intervista su Chi:

“Fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi da quasi sei mesi chiuso nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di Ilary Blasi, che stimo. Per questo motivo ho scelto di andare in montagna, a Bormio, con la mia famiglia. Proprio per staccare e iniziare a guardare al futuro con calma”.

Come si suol dire, il futuro ha sempre in serbo delle belle sorprese. E così Zorzi passa da concorrente a opinionista in un batter di ciglia. Una bella opportunità per l’influencer – che in passato ha partecipato anche a Riccanza e Pechino Express – che non ha mai nascosto di ambire a una carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo. In una puntata di Casa Chi con Alfonso Signorini era già venuta fuori una bella chicca per i fan di Tommy, che aveva rivelato di progetti a cui Mediaset stava già pensando per il suo futuro televisivo.

A quanto pare Zorzi nelle scorse ore si era lasciato sfuggire un tweet di troppo proprio a conferma della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, immediatamente cancellato con tanto di (esilarante) rettifica. “Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità”. Ma quel che è fatto, è fatto. Ormai lo “spoiler” di Zorzi è una certezza e i fan sono in fibrillazione per ammirare e commentare il loro Tommy in veste di opinionista.