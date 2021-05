Torna Scherzi a Parte: tra gli ospiti anche Elisabetta Gregoraci

editato in: da

Per la stagione televisiva autunnale Mediaset è pronta a stupire il suo pubblico con tante novità e grandi ritorni: uno di questi è Scherzi a parte, che torna con una nuova serie di puntate su Canale 5 in prima serata. Al timone ci sarà Enrico Papi, che dopo il successo riscosso su Tv8 – dove tra l’altro proseguirà a condurre i suoi programmi – tornerà a Mediaset per presentare lo show, giunto alla sua quindicesima edizione.

Accanto a Papi, che rimarrà l’unico conduttore della stagione, si affiancheranno, puntata dopo puntata anche degli ospiti. Come anticipato da TvBlog, tra questi sarà presente anche Elisabetta Gregoraci (pare per una o due puntate), reduce dal successo del Grande Fratello Vip di cui è stata una delle grandi protagoniste.

Stando a quanto riportato dal sito un altro nome certo sarebbe quello di Antonella Elia – che in autunno non sarà presente nel ruolo di opinionista al GF Vip – che è stata vittima di uno scherzo registrato ormai molti mesi fa.

Saranno sei le puntate che porteranno di nuovo su Canale 5 uno degli show più longevi della rete, amatissimo dal pubblico. La prima puntata di Scherzi a parte è andata in onda nel 1992 su Italia 1, mentre l’ultima è stata trasmessa nel 2018 su Canale 5.

Il programma sarà registrato proprio in questo periodo e vedrà tra le “vittime” degli scherzi tanti volti noti dello spettacolo italiano: da Manuela Arcuri ad Andrea Roncato (preso di mira durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia), e ancora Valeria Marini, (con la partecipazione speciale, a quanto pare, di una bambola gonfiabile per adulti).

Tra una sorpresa e l’altra Scherzi a Parte non sarà l’unica apparizione televisiva della Gregoraci. Elisabetta infatti si conferma uno dei volti di punta di Mediaset: la showgirl calabrese tornerà ancora una volta insieme ad Alan Palmieri al timone di Battiti Live, che andrà in onda in prima serata su Italia 1. Cinque puntate ricche di musica, nonostante le restrizioni della pandemia. Ci sarà infatti un solo main stage a numero chiuso per tutta la kermesse nella splendida cornice di Otranto, e performance on the road da altre 15 località, tre per ogni puntata.