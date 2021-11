Al Bano, il Capodanno di Canale 5 sarebbe suo (e della Panicucci)

Dopo l’avventura a Ballando con le stelle, Al Bano potrebbe conquistare la serata di Capodanno di Canale 5. Un vero e proprio colpaccio per Mediaset, che potrebbe vedere per la notte di San Silvestro il cantante di Cellino San Marco in compagnia di Federica Panicucci.

Al Bano, le indiscrezioni sul Capodanno di Canale 5

Dopo settimane di indiscrezioni, pare che il Capodanno di Mediaset stia cominciando a prendere forma: a dare le prime informazioni sulla notte di San Silvestro era stato il portale di Davide Maggio, che aveva anticipato la location del Capodanno in musica di Canale 5. Date le attuali misure anti-Covid l’idea è quella di tornare nuovamente in piazza e respirare un po’ di normalità: potrebbe essere Bari la location scelta per fare da cornice a una serata leggera e divertente, che terrà compagnia ai telespettatori nelle ultime ore del 2021.

E sarebbero stati già scelti anche i conduttori per l’ultima notte dell’anno: secondo quanto riportato da TvBlog al timone della serata di Capodanno di Mediaset potrebbe esserci Federica Panicucci, che tornerebbe quindi alla guida di questo appuntamento imperdibile dopo esserne stata la conduttrice nelle edizioni del 2017, 2018 e 2019, le ultime due proprio da Bari, per la precisione da Piazza della Prefettura.

Accanto a lei, smessi i panni di ballerino dopo essere stato uno dei personaggi più chiacchierati dell’edizione in corsa di Ballando con le Stelle, dovrebbe esserci Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco affiancherà la bella conduttrice per la nuova edizione di Capodanno in musica, in onda la sera del 31 dicembre 2021 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

La Panicucci e Al Bano, nel caso le indiscrezioni fossero confermate, dovranno scontrarsi con Amadeus e L’Anno che Verrà, tradizionale appuntamento di Rai 1 che da anni accompagna il pubblico verso il nuovo anno.

Al Bano, il ritiro da Ballando con le stelle

Dopo un lungo corteggiamento da parte di Milly Carlucci, Al Bano è stato uno dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle. La sua avventura nel programma però è durata poco: il cantante infatti, dopo appena tre puntate, ha deciso di ritirarsi a causa dell’infortunio al piede della sua compagna Oxana Lebedew.

“Vorrei che Oxana andasse a farsi guarire, se no rischia di perdersi una brillante carriera, mi prendo la responsabilità di andarmene per te”, aveva dichiarato, spiazzando tutti. Il suo abbandono però a molti è risultato sospetto, tanto da scatenare diverse polemiche: secondo alcuni Carrisi avrebbe lasciato il programma per un tour di concerti in Polonia.

Al Bano però ha voluto mettere a tacere ogni sterile critica, rispondendo ai microfoni di Citofonare Rai2, programma di Simona Ventura e Paola Perego: “Sappiate che io ho una data in televisione solo il giorno 5 a Santiago di Compostela. E il 6 novembre potevo riessere qua come già fatto in precedenti puntate. Ed ho solo quell’impegno e lo difendo”.