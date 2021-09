Ballando, Al Bano confermato. Milly rivela: “L’ho corteggiato a lungo”

editato in: da

Pian piano, il cast di Ballando con le Stelle inizia a delinearsi: ad annunciare il secondo concorrente ufficiale dello show è stata la conduttrice Milly Carlucci, che ha ammesso di essere riuscita a convincere Al Bano. Una splendida sorpresa per tutti i fan dell’artista pugliese, che ora si preparano ad assistere con curiosità alle sue esibizioni.

“Sono molto contenta di averlo tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle” – ha raccontato Milly in un’intervista al settimanale DiPiù – “Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide”. Al Bano è dunque il secondo concorrente ad essere stato ufficializzato, dopo Morgan. La conduttrice lo ha voluto moltissimo, tanto da aver infranto le regole per accoglierlo. Finora, il talent non aveva mai visto la partecipazione di un concorrente proveniente da altri reality, mentre Al Bano ha già fatto l’Isola dei Famosi.

Per lui è previsto un ruolo inedito, come la stessa Carlucci ha avuto modo di spiegare: “Tra un tango e un valzer, vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce”. Non abbandonerà dunque definitivamente i panni del cantante, sebbene il suo obiettivo principale sarà quello di convincere gli spietati giudici di Ballando con le sue abilità atletiche.

Un saggio lo abbiamo già avuto qualche anno fa, quando Al Bano ha partecipato allo show come “ballerino per una notte” – indimenticabile la sua performance in coppia con la sua ex moglie Romina Power. Stavolta, però, la sfida sarà ben più difficile. Potrà comunque contare su Milly Carlucci, con cui l’artista ha già lavorato: è stato infatti uno dei protagonisti della prima edizione de Il Cantante Mascherato, dove ha (letteralmente) indossato i panni del leone.

Al Bano e Morgan sono dunque i primi due nomi certi del cast di Ballando, ma le indiscrezioni parlano di molti altri volti noti della televisione. Da Paola Barale a Federico Fashion Style, da Sabrina Salerno a Fabio Galante, i rumor si infittiscono giorno dopo giorno. Ma quali sono le certezze della nuova edizione dello show? La data d’inizio, ad esempio: l’esordio è fissato per il 16 ottobre 2021. Anche la giuria è stata confermata, mentre il corredo di insegnanti ha visto alcuni cambiamenti, tra defezioni e nuovi arrivi.

L’addio di Raimondo Todaro e la momentanea assenza di Ornella Boccafoschi e di Veera Kinnunen, entrambe in dolce attesa, hanno scompigliato le carte in tavola. Ma Milly è già pronta a sostituire i ballerini mancanti, portando una ventata di novità nel cast. Insomma, è quasi tutto pronto per un’altra stagione di Ballando con le Stelle. Non resta che attendere finalmente i nomi di tutti i concorrenti dello show che ci regaleranno grandi sorprese in questo autunno che si ta avvicinando.